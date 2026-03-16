Het leven van ex-topschaatsster Alexandra Ianculescu is al een stuk spannender dan het leven van veel mensen, maar wat de voormalig olympiër afgelopen week meemaakte kan wel in een boek opgeschreven worden. De Roemeense Canadese doet uit de doeken hoe ze in vier minuten beroofd werd, haar eerste huis kocht en nog veel meer.

"Wat een jaar is deze week geweest", grapt ze op Instagram om haar bizarre week te beschrijven. "Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Van het kopen van mijn eerste eigen huis naar het in vier minuten volledig leegroven van mijn huurauto. En van het ontmoeten van interessante nieuwe mensen in Giron naar de realisatie dat wasmachines zwaar overprijsd zijn", schrijft Ianculescu.

Van hot naar her

De 34-jarige ex-schaatsster vervulde tijdens de Olympische Spelen in Milaan de rol als commentator in de schaatshal voor alle wedstrijden en moest onder andere professioneel blijven toen haar vriendin Antoinette Rijpma-de Jong goud won op de 1500 meter. Daarna dook ze ook weer op in Nederland om op de WK sprint & allround te werken. Vervolgens vloog ze naar één van haar favoriete steden ter wereld: het Spaanse Girona. Daar kocht ze vorige week haar eerste huis.

'Voorbij gevlogen'

"Een razendsnelle trip van Roemenië naar Nederland voor de WK's en vervolgens door naar Girona is voorbij gevlogen in de tijd van een knipper met mijn ogen. De WK schaatsen in Heerenveen waren ongelofelijk: ik hou van de sfeer daar. De oranje-zee was bizar en het was leuk om tegen een paar bekende gezichten aan te lopen en handtekeningen te zetten voor een kledingmerk voor volgend seizoen."

OnlyFans

Ianculescu haalde eens de Olympische Spelen als schaatsster en was gespecialiseerd op de 500 en 1000 meter. Tot grote resultaten kwam ze zelden. Ze is inmiddels gestopt en wielrent nog op hoog niveau, totdat ze vorig jaar haar stuitbeen brak tijdens een vrouwenkoers en maandenlang niet meer kon zitten en trainen. Ze verdient haar geld ook al een tijdje door op het platform OnlyFans pikante content van zichzelf te verkopen en te laten zien.

'Daar ben ik het meest pissed over'

De bizarre week hield niet op bij het kopen van haar huis, want haar huurauto werd opengebroken en in de paar minuten dat ze in een winkel was, werd haar hele auto leeggeroofd. "Ik was negen minuten binnen bij de Jysk om foto's te maken van wat tuinmeubels, toen ze van alles hebben meegenomen: nieuwe huishoudelijke apparaten en een hele koffer waar ook mijn dagboek van de Olympische Spelen van 2018 in zat. Daar ben ik nog het meeste pissed over."

'Meer dan opgelucht en dankbaar'

Toch overheerst de trots op het feit dat ze nu een huiseigenaar is. "Ik voel me meer dan opgelucht en dankbaar dat het me gelukt is om dit te doen voor mezelf. Ik heb keihard gewerkt en ik kan nu zeggen dat ik een echt thuis heb. Waar ik het meest naar uitkijk is om weer terug in een routine te gaan als ik terugkom uit Japan." Want daar gaat ze de komende maand op ontdekkingsreis naartoe, voordat ze terugkeert in haar eigen huis in Girona.