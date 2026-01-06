De Canadese ex-schaatsster Alexandra Ianculescu heeft een bewogen jaar achter de rug. Toch heeft ze mooi nieuws te melden, vlak voor de Olympische Spelen van Milaan. De 34-jarige maakte onlangs een pikante carrièreswitch, maar zegt het ijs nog geen vaarwel.

"Ik mag eindelijk ontzettend opwindend nieuws delen, dat ik al lange tijd voor me hou", schrijft Ianculescu op Instagram. "Nog één maand tot de Spelen van start gaan en de cirkel van mijn leven is rond."

De voormalig sprintster stond dit seizoen nog op het ijs, maar rijdt sinds 2021 geen wedstrijden meer. Ze focust zich nu op wielrennen en het maken van content op OnlyFans. Ze liep in de zomer een zware blessure op tijdens een wielerwedstrijd. Ze brak haar stuitje, maar herstelde op tijd om in oktober weer te schaatsen.

Andere rol

Haar passie voor schaatsen brengt haar zelfs weer tot Milaan. Ianulescu zal in een andere rol betrokken zijn bij de Winterspelen. "Ik heb in 2018 deelgenomen aan de Olympische Spelen als atlete, maar in de afgelopen zestien jaar heb ik ook commentaar gegeven bij schaatsevenementen over de hele wereld."

"Ik ben enorm verheugd om te zeggen dat ik in februari mijn commentaar naar het stadion in Italië zal brengen voor de sporters en fans", schrijft ze. "Het voelt alsof de cirkel rond is. Als de tweejarige versie van mij, die al op schaatsen stond, had geweten dat haar omroep-avontuur haar hier zou brengen, zou ze glimlachen van oor tot oor. Een droom komt uit."

