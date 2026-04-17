Prachtig nieuws voor de Nederlandse topschaatser Louis Hollaar (27). De rijder van Team Reggeborgh, die volgend seizoen aansluit bij Team Essent, en zijn vriendin Sandra Dekker zijn de ouders geworden van zoon Tobi.

Tobi is geboren op vrijdag 10 april 2026. Een week later maakten de ouders de geboorte wereldkundig op Instagram. Ze lieten een foto zien van de kleine.

Hollaar maakte op 25 september 2025 bekend dat er een kindje onderweg is. 'Baby loading...', schreef het koppel op Instagram bij een gezamenlijke foto in de tuin. Daarop droegen ze samen een canvas met daarop een rompertje. In de reacties regende het felicitaties van bekende koppen.

'Jaaaaa mooi!!', reageerde Kjeld Nuis bij zijn voormalige teamgenoot. Nuis' vriendin Joy Beune liet hartjesogen achter. Ook topsprinter Jenning de Boo feliciteerde het koppel met de aankondiging. Net als Ireen Wüst, Femke Kok, Beau Snellink, Michelle de Jong en Isabelle van Elst. Velen van hen kwamen ook met warme woorden onder de post over de geboorte.

Prestaties

De 27-jarige Hollaar richt zich op de korte- en middellange afstanden. Begin 2025 werd hij zevende op de 1500 meter bij de NK afstanden. Bij de NK allround 2026 werd hij in het eindklassement derde en won hij de 1500 meter. Dekker heeft ook een verleden als schaatsster, met name van marathons, en is verwoed wielrenner. Ze deed bijvoorbeeld mee aan de Ronde van Lekkerkerk. Op de langebaan heeft ze enkele nationale mass starts gereden en ze deed in 2019 mee aan de NK allround. De afgelopen jaren reed ze geen (grote) wedstrijden meer.

Thialf

In 2020 gingen Hollaar en Dekker samenwonen. Voor de liefde, maar ook zodat Dekker dichterbij Thialf zou zijn. Tegen regionale krant Het Kontakt (Krimpenwaard) zei ze toen: "Dan hoef ik niet steeds heen en weer te rijden. Dat scheelt me een hoop tijd. Het gereis 's morgens vroeg naar de ijsbaan in Breda of Tilburg, in combinatie met mijn studie bedrijfseconomie aan de Hogeschool Rotterdam, werd me teveel."