Terwijl heel Nederland zo'n beetje gefocust is op de Olympische Winterspelen in Milaan, werkt Team Essent aan de toekomst van 'ons' als schaatsland. Rijzende ster Meike Veen blijft de ploeg van coach Jac Orie trouw en tekende dinsdag een contractverlenging van twee jaar bij de neonroze ploeg.

De 21-jarige Veen timmert aardig aan de weg in het Nederlandse schaatsen. Zo maakte ze een paar weken geleden haar debuut op een groot internationaal toernooi tijdens de EK afstanden, waar ze meteen vierde werd op de 1500 meter. Ook was ze een paar weken daarvoor de eerste Nederlandse schaatsster die goud pakte in Milaan. Zij mocht meedoen aan een olympisch testevent op de ijsbaan in Milaan en zorgde daar meteen voor veel Nederlandse successen.

'Ik heb mezelf elke keer verbaasd'

"Ik ben superblij met het vertrouwen van Jac Orie en (assistent-trainer, red.) Sicco Janmaat", reageert Veen verheugd. "Het eerste jaar moest ik even wennen, maar nu zie je dat het allemaal loopt en werkt. Ik weet wat ik moet doen om beter te worden en Sicco weet precies wat ik nodig heb en hoe ik in elkaar zit. Dat is heel fijn. Ik zit hier helemaal op mijn plek. Ik heb mezelf de afgelopen toernooien elke keer verbaasd. Bij de EK was het helaas net niet, maar dat ik bij mijn debuut als vierde zou eindigen, had ik van tevoren niet verwacht. Het gaat tot nu toe boven verwachting en ik hoop deze lijn de komende jaren door te trekken."

'Een voorbeeldprof'

Het zal niet lang meer duren of Veen is het Development Team ontstegen. "Het niveau in Nederland is heel hoog. Ik heb nu een aantal keer top zes gereden, dus het zou mooi zijn als ik in de toekomst mee kan strijden om de podiumplekken. Maar het belangrijkste doel blijft mezelf verbeteren."

Dat doet ze volgen assistent-trainer Janmaat meer dan goed. "Meike is een echte voorbeeldprof. Ze voert haar trainingen altijd netjes uit en is met de juiste dingen bezig. Naast het feit dat ze met alle stafleden en teamgenoten goed samenwerkt, staat ze open om van iedereen te leren. Die instelling is een belangrijke reden dat ze zich zo sterk heeft ontwikkeld."

