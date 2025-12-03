Dat er Nederlandse schaatsers naar de World Cup voor junioren gingen in Milaan afgelopen weekend, was bijzonder te noemen. Normaliter slaat de KNSB dat soort toernooien over. Maar omdat er voor het eerst op de splinternieuwe ijsbaan voor de Olympische Spelen kon worden gereden, pakten de Nederlanders hun kans. En met succes, want er werden baanrecords en medailles gepakt. Toch merkten Meike Veen en Sijmen Egberts ook iets raars.

Het was voor alle landen een ideale kans om met schaatsers en trainers een kijkje te nemen op het olympische ijs in Milaan en dus werd daar volop gebruik van gemaakt. Voor Veen en Egberts van Team Essent was het een mooi uitstapje, waar ook nog eens internationale medailles werden gepakt. “Wij zagen het als een mooie kans om op een mooie plek te schaatsen”, zeggen ze in gesprek op hun teamwebsite.

'Dat kon je nog niet echt merken'

Ze voelen bij aankomst in Noord-Italië meteen dat ze het ijs op wilden om zoveel mogelijk rondjes te schaatsen. Al bleek de ijsbaan moeilijker te vinden dan gedacht. “Het was een heel groot complex. Het leek een beetje op de RAI in Amsterdam, waar je ook superveel hallen bij elkaar hebt. Toen we de eerste dag op zoek gingen naar de baan, kwamen we op één of andere videogame-beurs terecht. Nee, je kon nog niet echt merken dat hier over ruim twee maanden een groot evenement gaat plaatsvinden", zeggen de twee.

'In het begin wel raar'

Veen en Egberts zijn desondanks positief over het ijs en de tribunes er omheen. De fans zitten en staan kort op de wedstrijd en dat gaat volgens Veen wel spektakel opleveren. Met de ijzers ondergebonden maakte ze haar rondjes. Op de baan merkte ze iets raars. Omdat het ijs op een houten verhoging ligt, klinkt het alsof de schaatsers op natuurijs in plaats van op kunstijs rijden. “Dat vond ik in het begin wel raar, maar tijdens de wedstrijd let je daar niet op. Het ijs is nog niet super, maar ik zag dat ze er druk mee bezig waren.”

