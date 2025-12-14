De Nederlandse schaatsster Meike Veen maakte dankbaar en succesvol gebruik van het feit dat ze in mocht vallen op de World Cup in Hamar. Door afmeldingen van de Nederlandse top mocht ze starten op de 1500 meter in de B-groep en daar haalde ze meteen uit met goud. Tot haar eigen grote verbazing hield ze namen van weleer achter zich.

Met een tijd van 1:57,55 hield ze Isabelle Weidemann en Yin Qui achter zich op het podium. Ook routinier Martina Sablikova, die de 1500 meter als geen ander beheerste in haar hoogtijdagen, beet zich stuk op de tijd van de Nederlandse Essent-rijdster. "Dat is toch wel een bucketlist-dingetje, hoor. Vroeger zag ik ze op televisie tegen Ireen Wüst en nu rijd ik ze er zelf af. Dat had ik echt niet verwacht. Ik zat die ritten te kijken en dacht: die moeten er toch onderdoor gaan. Dat lukte ze echter niet. Ja, dat is wel heel mooi."

'Niet echt een tegenstander'

Haar directe tegenstander in de baan, de Oostenrijkse Anna Molnar, kon het tempo van Veen niet aan en eindigde op ruim vijf seconden van de Nederlandse. “Ik had niet verwacht dat ik met deze tijd zou gaan winnen”, zegt Veen op de website van haar team. Ik had niet echt een tegenstander om tegen te racen, dus ik moest vooral op mezelf focussen. Al met al vind ik dat ik me goed aan m’n taken heb gehouden."

Olympisch ijs in Milaan

Veen zette met het goud in de B-groep haar goede seizoen voort. Zij was een paar weken geleden de eerste Nederlandse met goud op de olympische baan in Milaan. De World Cup voor junioren en neo-senioren leverde dubbel goud op voor Veen op de 1000 en 1500 meter. Zij weet als geen ander hoe het is om op het Milanese ijs te staan. Tussen Kerstmis en oud en nieuw wacht voor haar het OKT in Thialf, waar ze zich kan plaatsen voor de Winterspelen. Daar heeft ze dan het voordeel dat de baanrecords op haar naam staan.

