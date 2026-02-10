Het Oranje-feest in het olympische ijsstadion van Milaan was groot nadat Jutta Leerdam het goud en Femke Kok het zilver veroverde op de 1000 meter. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren er als de kippen bij om de twee Nederlanders te feliciteren. Het leverde een mooi gesprek op.

"Luister eens meisjes, geef jullie mentaliteit door aan het hele team", zien we Máxima zeggen terwijl ze met de achterkant van haar ene hand in haar andere hand slaat. Samen met haar man, Leerdam en Kok staat ze in de catacomben te kletsen.

"Wij hebben de eerste medaille voor Nederland toch?", vraagt Leerdam zich af, terwijl ze aan haar gouden medaille friemelt. "Voor de rest hebben we nog niks, toch?" Als dat wordt bevestigd, zegt ze: "Kijk, zie je, die vrouwen doen het weer!" De koning vertelt dan dat het ook op de Zomerspelen in Parijs zo was: "Als je de vrouwen eruit haalt, dan zijn we nergens. We hebben gewoon heel veel goede vrouwen." "Kijk naar ons!", juicht Leerdam in het Engels.

Miho Takagi

"Het is ook gewoon mooi dat we één en twee zijn, met Miho (Takagi, red.) op het podium", mengt de glunderende Kok zich in het gesprek. Leerdam: "Ja, beter ook, beter, beter, beter." De koning wil graag weten hoe de Japanse ernaar keek en Kok vertelt dat ze veel respect had en dat ze het ook prachtig vond. Leerdam: "Dit is gewoon niet normaal."

Leerdam vertelt vervolgens dat ze toen ze bij de loting zag dat Takagi tegen haar reed en de laatste binnenbocht had, ze wel een beetje vreesde dat ze haar 'mee zou trekken'. De Japanse kwam echter niet in de buurt van de Westlandse. "Wanneer wist je het?", wil de koning weten. "Toen ik over de finish kwam", vertelt Leerdam. "Je hoort ook niks", voegt Kok toe, doelend op de herrie in het stadion, gemaakt door de duizenden Nederlandse fans.

Bekijk hieronder de beelden van het gesprek tussen de koning, de koningin, Leerdam en Kok:

Check de schaatstijden van onder meer Jutta Leerdam, Joy Beune, Kjeld Nuis en Joep Wennemars.

Bekijk natuurlijk ook de medaillespiegel .

Wil je helemaal niets missen uit Milaan, download onze Sportnieuws.nl App.

Huldiging in TeamNL Huis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden in het TeamNL Huis in Milaan ook de huldigingen van Leerdam en Kok bij. De koning en koningin stonden tussen het publiek bij het feest.