Op de Olympische Spelen komt voor veel sporters alles samen en dat geldt zeker voor Jutta Leerdam in Milaan. De Westlandse topschaatsster weerstond maandag een immense druk op de 1000 meter en pakte goud voor de ogen van haar emotionele familie. En dat raakte Leerdam.

"Het is zo schattig", reageert Leerdam bij het zien van de beelden van Jake Paul met haar ouders die op de tribune volledig uit hun dak gaan als ze zien dat de Nederlandse de winnende tijd neer heeft gezet.

"Mijn vader ook...", stamelt Leerdam voor de camera van TNT Sports. "Mijn vader heeft zoveel meegemaakt, want ik heb hem veel gebeld en dan kwam hij langs om bij mij te zijn. Omdat hij gewoon weet hoe belangrijk dit voor mij is. En het is gewoon zo grappig om zijn gezicht te zien."

Springen en schreeuwen

Op de beelden van Paul en de ouders van Leerdam is te zien hoeveel het succes met hen doet. Ze springen, knuffelen, huilen en schreeuwen het uit. Vader Ruud klimt zelfs nog even op het stoeltje achter hem om het als een soort Tarzan uit te schreeuwen. De opluchting én de vreugde zijn duidelijk groot.

Vader Ruud Leerdam

Ruud, de vader van Jutta, maakte in aanloop naar de Spelen van Milaan al indruk met een videoboodschap die hij voor een sponsor insprak. Daaruit bleek al hoe clos de twee zijn. "Je droom is groot, maar het begin heel klein", zei hij onder meer, begeleid door beelden van zijn dochter als klein meisje. "Jutti, doe het voor al die meisjes met dezelfde dromen als jij."

'Het is gewoon zo mooi'

"Het is gewoon, ja, er lag ook veel druk op hem", vertelde Leerdam na haar gouden race bij TNT. "Hij voelde zoveel druk richting die wedstrijd voor mij. Dat geldt ook voor mijn moeder en mijn verloofde. Het is gewoon zo mooi om ze hier te hebben en alles samen te doen."