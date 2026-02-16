Femke Kok maakte zondag haar grote droom waar door de winst te pakken op de 500 meter. Na afloop werd de 25-jarige Friezin gehuldigd in het TeamNL Huis. Voor ze het podium op kwam deelde ze een mooi moment met haar grote voorbeeld én mentor Ireen Wüst.

Op de beelden is te zien dat Wüst en Kok elkaar in de armen vliegen achter de schermen van het Team NL Huis, waar alle Nederlandse sporters die een medaille hebben gepakt op de Olympische Spelen worden gehuldigd. Op de beelden valt te zien dat Kok van haar mentor Wüst een speciaal Oranje-jasje in ontvangst nam voor olympisch kampioenen.

Geschiedenis

"Je hebt vandaag geschiedenis geschreven. Besef je dat wel?", vraag Wüst aan Kok. "Je bent de eerste Nederlandse vrouw die olympisch kampioen is op de 500 meter." "Ik besef het nog niet", zo antwoordt de kersverse kampioen.

Als Wüst vraagt hoe Kok zich voelt na het behalen van goud, blijft de schaatster uit Nij Beets nuchter, zoals een echte Friezin betaamt. " Ik voel me nog steeds hetzelfde, maar dan een tikkeltje blijer.”

Druk

Kok vertelt ook over de druk die zij de afgelopen maanden heeft ervaren. "Bijna heel de wereld verwachtte dat ik zou winnen. De meeste druk kwam echter van mezelf. Ik wilde zo graag laten zien dat ik het kon", zo licht Kok toe. "Dit is gewoon mijn droom en nu heb ik het gehaald. Er is een last van mijn schouders gevallen."

"Tegen mijn jongere zelf zou ik zeggen dat je erg trots kan zijn op jezelf. Je droom is uitgekomen", zo besluit Kok. Ze schaatste tijdens de 500 meter een absolute toprace en verpulverde de concurrentie met een olympisch record. Jutta Leerdam werd achter haar tweede.

Mentor

Het moment tussen Kok en Wüst is extra bijzonder, daar Kok eerder al heeft aangegeven Wüst als haar grote idool te zien. Bovendien fungeerde de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit ook als mentor voor een nog jonge Kok. Tijdens de Spelen van 2022, waar de Friezin haar debuut maakte, deelden de twee samen met Kjeld Nuis een appartement. Bovendien waren de twee toen teamgenoten bij Reggeborgh.