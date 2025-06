Prachtige momenten: topschaatsers Irene Schouten en Kjeld Nuis zetten zich in voor hele bijzondere actie

Als topsporter kan je het nodige vertellen en delen over je sport. Dat geldt ook voor schaatsers Kjeld Nuis en Irene Schouten. Zij hebben dit op zondag gedaan op een speciaal evenement.

Op zondag vond de Onbeperkte Sportdag plaats. Dit evenement is speciaal georganiseerd voor kinderen met een beperking. Hierbij kun je denken aan een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking, maar ook bijvoorbeeld aan autisme. Tijdens het evenement konden deze kinderen samen met hun vriendjes en familie ontdekken welke sport het beste bij hen past.

De kinderen konden niet alleen allerlei sporten uitproberen, zo konden ze ook naar allerlei topsporters luisteren. Topschaatsers als Schouten en Nuis waren aanwezig om te vertellen over het schaatsen, en over sport in het algemeen. Ook maakten ze uitgebreid de tijd om met de kinderen in gesprek te gaan of om een foto met ze te nemen.

Op Instagram deelden de schaatsers allerlei foto's van de dag. Ze hadden het zichtbaar naar hun zin tijdens het inspireren van de kinderen, kijkend naar de glimlachende gezichten. Zo deelde Nuis ook heel veel beelden van het evenement waarbij hij leuk omging met de kinderen.

Bewogen periode

Dit evenement komt voor Irene Schouten na een erg bewogen periode. De drievoudig olympisch kampioene vertrok na een conflict bij Team Albert Heijn-Zaanlander van coach Jillert Anema, maar dat was geen reden om volledig te stoppen. Schouten was daarna volop bezig met de oprichting van haar eigen ploeg voor volgend jaar en had zelfs al enkele rijdsters gestrikt. Toch ging het plan uiteindelijk niet door. Dit vanwege gezondheidsproblemen bij haar zoontje Dirk.

Daarnaast heeft haar moeder heeft enkele jaren geleden een hersenbloeding gehad. Dit heeft ontzettend veel impact op Schouten gehad vertelde ze onlangs in de uitzending van de Klassenavond. De topschaatsster gaf toen aan dat haar moeder 'een hele andere vrouw' is sinds de hersenbloeding.

Vorig jaar december beviel Schouten van een zoontje, daardoor merkt ze ook dat ze haar moeder extra mist doordat ze niet meer bepaalde vragen aan haar kan stellen.

Hartverwarmende foto

Gelukkig is er nog wel een lichtpuntje in deze situatie, zo deelde ze op zaterdag een hartverwarmende foto waarop te zien is hoe haar moeder haar zoontje vasthoudt. Dat zal voor de schaatsster een bijzonder moment zijn geweest na de moeilijke periode.