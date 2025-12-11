Joep Wennemars staat voor een van de meest vreemde schaatsweekenden van zijn leven. Hij komt dit weekend in actie tijdens de World Cup in het Noorse Hamar, maar weet nu al dat het vanwege een blessure helemaal niets wordt. Toch verschijnt hij aan de start van de 500 meter. Dat heeft een reden waar zijn coach helemaal niet blij mee is.

Wat is er aan de hand? Wennemars heeft een blessure en had daar vorige week tijdens de wereldbeker in Thialf al last van. Eigenlijk kan hij helemaal niet starten tijdens het aankomende schaatsweekend. Toch vliegt hij vrijdag gewoon naar Hamar, waar hij later die avond de 500 meter rijdt. Al zal hij daar alleen van start gaan en verder geen enkele moeite doen om ook maar een enigszins snelle tijd neer te zetten. Dat deed hij Heerenveen ook al vanwege de liesblessure.

Dat doet Wennemars natuurlijk allemaal niet voor de lol. Vanwge regels van de ISU (de internationale schaatsunie) moeten Nederlandse schaatsers aan bepaalde verplichtingen doen voor het maximaal aantal tickets voor de Olympische Spelen. Nederland moet op de 500 meter bijvoorbeeld met drie man bij de eerste 21 schaatsers eindigen in het klassement van de World Cups. Start je niet, krijg je als schaatser geen punten. Wennemars verschijnt vrijdag wel en wordt, omdat hij het rustig aan doet, zeer waarschijnlijk laatste in de rituitslag. Dat levert echter genoeg punten op waardoor die race en zijn huidige positie (17e) ervoor zorgen dat de Nederlandse troef niet buiten de top-21 valt.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Coach Joep Wennemars is niet blij

Voor de liesblessure en het herstel daarvan is het natuurlijk geen pretje. Jac Orie is dan ook niet bepaald blij met de regels, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het noodgedwongen moeten laten starten van een geblesseerde schaatser voor de punten is 'de prijs die we betalen', aldus de coach van Team Essent. "Maar juist door die regelgeving krijg je dit soort kromme situaties. Vorig weekend in Heerenveen deed Wennemars het ook al: starten en direct stoppen. Toen was het naast de deur, nu moet hij er dus voor naar Noorwegen vliegen."

Schaatsen met 40 graden koorts?

Vorig jaar waren er ook meerdere schaatsers die met een blessure in actie kwamen om toch wat punten te sprokkelen. Topschaatsster Erin Jackson deed het vorige week nog in Thialf. Orie heeft een sterke mening over de gevolgen die de huidige puntentelling heeft. "Wat is het volgende? Dat iemand met een longontsteking op bed ligt, maar wel naar een World Cup in pakweg Inzell vliegt. En daar twee keer gaat starten met 40 graden koorts. Oké, als je dat wil..."

Belangrijke maand voor Joep Wennemars

Voor Wennemars, die alleen maar hoeft te starten om de broodnodige punten binnen te halen, is het een cruciale maand. Tussen kerst en de jaarwisseling moet hij een ticket voor de Olympische Winterspelen in Milaan af zien te dwingen. Daarvoor moet hij op zijn allerbest zijn tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Thiaf, dat van 26 tot en met 30 december duurt.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.