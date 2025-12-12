Joep Wennemars baarde vorig weekend opzien in Thialf door na de start van zijn rit op de 500 meter direct op te geven. Door een blessure kon hij niet voluit gaan, maar de de Nederlandse schaatsbond (KNSB) verzocht hem toch van start te gaan. Een begrijpelijke keuze, aldus de Noorse oud-schaatser Even Wetten. "Ik heb er geen kritiek op."

Het was voor veel schaatskijkers een opvallend beeld. Wennemars stond aan de start van zijn 500 meter rit in Thialf, maar na het startsignaal schoot hij niet uit de startblokken, maar schaatste hij rustig richting de kant. De topschaatser had dit van tevoren wel aangegeven. Wennemars had te veel last van een blessure aan de lies en wilde eigenlijk niet starten. Het verzoek van de KNSB had dan weer te maken met belangrijke wereldbekerpunten die Nederland binnen kon halen als Wennemars van start zou gaan.

Voor het toernooi vertelde Wennemars al dat hij zelf niet blij was met het verzoek van de KNSB. "Wel starten en niet finishen druist in tegen alles waar ik voor sta als schaatser. Maar dit is op dit moment het enige wat ik kan doen voor Nederland. Ik informeer mijn tegenstander vooraf en hoop dat Thialf hem extra zal aanmoedigen", zo vertelde Wennemars vooraf al via Team Essent.

'Volkomen begrijpelijk'

Aankomend weekend is het vierde World Cup-weekend in het Noorse Hamar en dus werd er nog teruggekeken naar het schaatsweekend in Thialf. Het Noorse NRK vroeg oud-schaatser Even Wetten naar de actie van Wennemars. De Noor stopte in 2007 met schaatsen vanwege blessures en motivatieproblemen, maar hij volgt het schaatsen nog altijd op de voet. Wetten weet dan ook uit ervaring dat de keuze van Wennemars helemaal niet zo heel raar is.

"Ze houden zich aan de regels, wat volkomen begrijpelijk is. Het ziet er heel vreemd uit en het kan als een beetje onsportief worden beschouwd. Maar ik heb hier geen kritiek op", is Wetten duidelijk over de actie van de KNSB om Wennemars te laten starten. De oud-schaatser vindt dat het probleem in ieder geval niet bij de Nederlander ligt. "Als je luistert naar Wennemars, die vindt dat hij iets doet wat hij sportief niet kan goedkeuren, dan moet je overwegen de regels te veranderen", roept Wetten de ISU op.