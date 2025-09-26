Komend schaatsseizoen staat in het teken van de Olympische Spelen in Milaan. Om je daarvoor te kwalificeren moeten de Nederlandse schaatsers presteren op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) eind januari. Ook topschaatsster Marijke Groenewoud moet tijdens het OKT haar zenuwen in bedwang houden. "Ik probeer het luchtig te houden.''

Groenewoud groeide afgelopen jaar uit tot een van de meest succesvolle schaatsers van ons land. Ze behaalde twee wereldtitels en drie nationale titels. Toch ging het op de WK afstanden mis op de 3000 en 5000 meter. Ze werd 9e en 6e.

'Hartslag 170 bij de start'

De schaatsster vertelt tegen Sportnieuws.nl dat ze ineens super zenuwachtig was voor de start van de 3000 meter. "Voor mijn gevoel stond ik met een hartslag van 170 aan de start. Ik trainde goed die week, dus ik verwachtte denk ik te veel van mezelf. Dat hoef ik nooit meer."

Dit seizoen probeert de 26-jarige schaatsster minder druk op zich te leggen in aanloop naar de Spelen. "Ik ben er klaar voor. Ik probeer het niet groter te maken dan een WK. Als je het nu al spannend maakt, wordt het een lang seizoen. Ik probeer het luchtig te houden."

Als de spanning toch toeslaat weet de schaatsster van Team AH-Zaanlander wat ze moet doen. ''Stel het gebeurt weer, moet ik het uitspreken tegen de staf. Eerder kropte ik het op. Ik probeer nu meer vertrouwen te halen uit individuele rondjes.'' Toch is Groenewoud enigszins blij dat ze een keer bezweken is onder de druk. Ze heeft er veel van geleerd in aanloop naar de Olympische Spelen. "Dus misschien was het wel een goed moment om het vorig jaar te hebben.''

'Dat is onzin'

Groenewoud gaat dus met vertrouwen naar het spannende OKT. ''Er mag wel een beetje spanning op staan voor een wedstrijd, daar ga ik wel goed op. Maar ik hoef het niet te lang van te voren hebben."

Groenewoud is duidelijk over dat iedereen gelijk moet worden behandeld bij kwalificatie voor de Olympische Spelen. "Ik las dat Joy Beune het had over aanwijsplekken. Dat is onzin. Iedereen moet zich kwalificeren via het OKT.'' In de huidige situatie hebben ook wereldkampioenen geen beschermde status en moet iedereen zich 'gewoon' plaatsen.

Beune pleitte er in gesprek met Sportnieuws.nl eerder voor dat de KNSB wereldkampioenen, mits in vorm, zekerheid moeten geven van een startplek op de Olympische Spelen. "Als ik een minder moment heb op het OKT en kwalificatie mis, dan snij je als KNSB jezelf in de vingers'', stelde de vriendin van collega-schaatser Kjeld Nuis. Daar is Groenewoud het dus niet mee eens.

'Ik ben benieuwd naar het TeamNL Huis'

Mocht Groenewoud zich plaatsen voor de Spelen in Milaan wordt het volgens haar gevoel de eerste 'echte' Olympische Spelen waar ze is geweest. In 2022 in Peking werd het evenement nog geteisterd door de gevolgen van corona-pandemie. ''Ik had niet het idee dat ik op de Olympische Spelen ben geweest. Ik ben wel benieuwd naar het TeamNL House, dat is wel uniek om daar een medaille te vieren."

In Peking won Groenewoud brons met de ploegenachtervolging. ''Dat is een bijzondere medaille. Toch ligt hij bij mijn ouders op mijn oude kamer'', vertelt ze. Groenewoud herinnert zich dat ze ook voor die wedstrijd zenuwachtig was. "Ik dacht: shit ik moet het niet verpesten voor de andere dames.''