Juichende Irene Schouten stopt niet helemaal met schaatsen: 'Dat heb ik ook nooit gezegd'

Irene Schouten heeft ook de laatste wedstrijd van haar loopbaan gewonnen. De Andijkse was op de ijsbaan van Leeuwarden de snelste in de slotwedstrijd van de Marathon Cup. Na afloop sprak ze met Sportnieuws.nl.

Schouten verraste vorige maand vriend en vijand door het einde van haar loopbaan aan te kondigen. Na een bijzonder succesvol WK afstanden in Calgary maakte ze bekend dat ze genoeg had van het topsportleven. Vorige week kreeg ze een prachtig afscheid in Heerenveen en zondag reed ze haar laatste wedstrijd.

Haar prachtige afscheid maakte haar emotioneel, maar even twijfelen over haar beslissing deed ze om andere redenen. "Ik heb gewoon nog een goed niveau", aldus Schouten. "Dan denk je, het is toch wel een beetje zonde. Maar de reden dat ik stop, is niet dat ik niet lekker schaats, maar dat ik toe ben aan andere dingen."

Helemaal stoppen doet Schouten overigens niet: "Dat heb ik ook nooit gezegd. Misschien blijf ik volgend jaar nog wat marathons rijden. Ik moest sowieso afbouwen. Dan zal ik niet meer zo fit zijn, maar kan ik de ploeg wel wat tactische adviezen geven."

Irene Schouten op kop van het peloton. © ANP

Het leven na de sport

De afgelopen week was al anders dan anders voor Schouten en dat beviel haar prima. "Ik word wakker en normaal gesproken heb ik dan een plan. Elf maanden per jaar zijn mijn dagen helemaal uitgetekend. En nu niet en dat vind ik lekker. Ik word wakker en denk 'wat ga ik vandaag doen?'. Ik ben aan het klussen in ons huis en normaal gesproken wil ik dan niet te lang blijven staan, omdat ik dan slechte benen krijg. En nu maakt het me niet uit."

