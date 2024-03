Jenning de Boo met overslaande stem aan tafel bij talkshow: 'Ik heb wel een feestje gevierd ja'

Zijn overslaande stem verraadde het al: Jenning de Boo heeft zijn zilveren medaille op de WK sprint goed gevierd. Maandagavond zat hij na de seizoensafsluiting fris, maar geleefd bij de talkshow Sophie & Jeroen op NPO 1.

De pas 20 jaar jonge schaatser had zijn eerste woorden nog niet gesproken of het viel presentator Jeroen Pauw al op: "Heb jij die zilveren medaille goed gevierd?", hintte de presentator. De Boo kon alleen maar lachend antwoorden. "Sinds vanmorgen ben ik mijn stem kwijt", zei hij.

Jenning de Boo debuteert op WK sprint met zilver, fenomenale Zhongyan Ning pakt goud Jenning de Boo sluit de WK sprint 2024 in Inzell af met de zilveren plak. De Chinees Zhongyan Ning reed een perfect toernooi en is de nieuwe wereldkampioen. Hij won de afsluitende 1000 meter in een baanrecord. Laurent Dubreuil, eerste na de eerste dag, is goed voor brons en Kjeld Nuis eindigt op plek vier.

'Drankje gedronken met de schaatsers'

"Er was wel een klein feestje ja, zoals je wel aan mijn stem kunt horen", zei De Boo met overslaande stem. "Het hele seizoen ben je van wedstrijd tot wedstrijd aan het leven. Heel strikt. En dan na zo'n laatste wedstrijd van het jaar kun je dan wel even los." De Boo gaf aan gezongen, geschreeuwd én aangemoedigd te hebben. Hij steunde ook Patrick Roest nog op het WK allround, waar de Nederlander tweede werd. "En tussendoor lekker biertjes gedronken met de schaatsers. Dus het is een combinatie van alles bij elkaar."

Legendarisch interview

Dat De Boo zilver pakte op de WK sprint, hadden weinig mensen verwacht. Hij is een specialist op de 500 meter, maar had verbazingwekkend goede 1000 meters in zijn benen in Inzell. Het leverde hem zilver op én een legendarisch interview bij de NOS, waar hij niet meer kon zitten en staan na zijn inspanning. "Op zo'n 1000 meter trek ik mezelf helemaal leeg. Ik was op. Ik heb dan wel een kwartiertje de tijd nodig om te herstellen. Maar de NOS stond al meteen voor m'n neus, dan krijg je dit", kon De Boo nu ook wel lachend beschouwen.

Tijdens de uitzending bij Sophie & Jeroen werd ook een filmpje getoond met De Boo en Kjeld Nuis, vrienden en ploeggenoten bij Team Reggeborgh. Ze reden in het donker naar een meertje, om daar bij vriestemperaturen een ijsbad te nemen. "Ik reed een dag later een geweldige 500 meter, dus het heeft wel geholpen."

'Toen ging ik knock-out'

De 500 meter en de 1000 meter, dat is waar Nederland en de rest van de schaatswereld De Boo de komende jaren op kan verwachten. De 1500 meter is een stap te ver. "Die heb ik één keer gereden en toen ging ik knock-out. Ik focus me lekker op de twee kortste afstanden. Ik denk dat ik daar nog veel beter op kan en me de komende jaren flink op kan ontwikkelen. Dit was pas mijn eerste jaar op de langebaan."

Winterspelen

De Boo won in zijn debuutjaar goud op het NK, het EK en zilver op het WK. Over twee jaar zijn de Winterspelen in Milaan en daar wil hij al schitteren. "Daar wil ik me nu al op gaan voorbereiden, ook al is het pas in 2026."