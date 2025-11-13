Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Russische schaatsers mee mochten doen in de internationale top. Maar sinds het land buurland Oekraïne binnenviel en een oorlog ontketende, zijn topnamen als Pavel Kulizhnikov uitgesloten van deelname. De nog altijd pas 31-jarige Rus is houder van het wereldrecord op de 500 meter bij de mannen en zag van enorme afstand hoe Jenning de Boo in de buurt komt.

Het Nederlandse sprinttalent kwam met 33,98 seconden voor het eerst onder de 34 seconden tijdens de NK afstanden in Thialf, maar zit nog een flinke hap verwijderd van de wereldrecordtijd van Kulizhnikov (33,61 seconden). Het wordt volgens de Rus eens tijd dat zijn nummer 1-positie eraan gaat. In 2019 reed hij de snelste rit ooit op de 500 meter. Mogelijk gaat in de World Cup in Salt Lake City komend weekend zijn tijd er wel aan, misschien wel door Nederlander De Boo.

'Ik feliciteer hem'

Kulizhnikov kreeg de rit van De Boo onder ogen en is tegenover Schaatsen.nl zeer complimenteus over de jonge Nederlander, die dus in de buurt komt van zijn tijd. “Het is zo’n soort grens, zoals vroeger de 34,00 op de 500 meter. Ik brak die ooit en dit voelt hetzelfde. Het is heel knap, en ik feliciteer hem", is de 31-jarige Rus lovend over De Boo. Zelf zag hij nog genoeg verbeterpunten in zijn wereldrecordrondje, zoals zijn opening. Met de huidige schaatstop gaat het mogelijk nóg sneller dan in zijn hoogtijdagen. Het wereldrecord staat op de tocht. "Als dat zo is, dan accepteer ik het.” Het is volgens hem ook 'welkom' dat er een nieuwe toptijd komt.

'Wil je hem de groeten doen?'

De internationale strijd mist de Russen zeker en dan vooral namen als Kulizhnikov. Hij zorgde er vroeger geregeld voor dat de Nederlanders naast het goud grepen. Zo reed hij legendarische ritten tegen de broers Mulder, tegen Kai Verbij en tegen Kjeld Nuis. Ook met Erben Wennemars sprak hij geregeld. Hij reageert verheugd op het nieuws dat Nuis het nog altijd zo goed doet en dat Joep Wennemars is doorgebroken. “Is hij weer Nederlands kampioen geworden?” vraagt hij glimlachend over Nuis: “Wil je hem de groeten doen? Ik mis het racen tegen Kjeld ontzettend.”