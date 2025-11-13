Salt Lake City is het paradijs voor wereldrecords. Liefst twaalf van de veertien snelste tijden ooit zijn daar gereden. Komend weekend staat op die plek in de Verenigde Staten de eerste World Cup schaatsen op het programma. Bekijk hier alle tijden én de Nederlandse deelnemers.

Een klein nadeel: de wedstrijden zijn redelijk laat voor de kijkers in Nederland. Zo begint de eerste afstand vrijdag op zaterdag om precies 00.00 uur. Het laatste onderdeel is pas zaterdagochtend om 2.47 uur Nederlandse tijd. Gelukkig is het op zaterdag en zondag beter te behappen. Op alle dagen is het schaatsen live op tv te bekijken via NPO3. Ook kan er via een stream op NOS.nl worden gekeken.

Programma World Cup schaatsen in Salt Lake

Vrijdag 14 november op zaterdag 15 november

00.00 | 3.000m vrouwen

00.56 | 5.000m mannen

02.14 | 1.000m vrouwen

02.47 | 1.000m mannen

Het was even twijfelachtig of Joy Beune mee kon doen aan de drie kilometer, omdat zij wegens ziekte twee dagen ontbrak op de NK afstanden. Maar de wereldtopper is inmiddels fit genoeg én heeft een aanwijsplek gekregen, waardoor zij er gewoon bij is.

Verder wordt het interessant om te zien hoe toppers als Femke Kok, Jutta Leerdam, Jenning de Boo en Joep Wennemars het gaan doen op de 1000 meter. Zij hopen de wereldrecords van Jordan Stolz en Brittany Bowe af te snoepen. Stolz kan natuurlijk ook zijn eigen record aanscherpen.

Zaterdag 15 november

20.30 | 500m (1) mannen

20.58 | 500m (1) vrouwen

21.37 | 1.500m mannen

22.17 | 1.500m vrouwen

De dag van de eerste 500 meters. Opnieuw een afstand waar de hierboven genoemde namen willen knallen. Het wereldrecord bij de vrouwen op dat onderdeel is de oudste die de schaatswereld kent op de 'normale' disciplines. Lee Sang-hwa reed in 2013 een tijd van 36,36 seconden.

Later staat ook de 1500 meter op het programma, een van de weinige afstanden waarbij een Nederlander nog altijd de snelste ter wereld is: Kjeld Nuis. De ouwe rot - hij is onlangs 36 jaar geworden - is er gewoon weer bij in Salt Lake City.

Zondag 16 november

21.00 | Ploegenachtervolging vrouwen

21.28 | Ploegenachtervolging mannen

22.06 | 500m (2) vrouwen

22.34 | 500m (2) mannen

23.17 | Mass Start vrouwen

23.38 | Mass Start mannen

Alweer de afsluiter van het eerste World Cup-weekend. Nederland wil hoge ogen gooien op de ploegenachtervolging, terwijl Marijke Groenewoud om goud strijdt bij de mass start. Verder wordt er beslist wie de snelste is op de 500 meter.