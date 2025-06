De schaatsers van Team Reggeborgh bivakkeren momenteel in het Italiaanse Zuid-Tirol voor een hoogtestage. Zondag stond er een rustdag op het programma en die werd nogal divers ingevuld door de Nederlandse topschaatsers.

Jenning de Boo had geen rust nodig. Het 21-jarige sprintkanon deelde een foto op Instagram dat hij samen met een paar teamgenoten de berg Seceda beklom. 'Actief niks doen op de rustdag', schrijft De Boo bij de post. Hij poseert samen met Remo Slotegraaf, Mats Siemons en Janno Botman bovenop de berg.

Teamgenoot Kjeld Nuis reageert op de post. 'Ik mis wel die koeienschoenen van Marcel', waarmee hij op Reggeborgh-collega Marcel Bosker lijkt te doelen. De 35-jarige Nuis besloot zelf een stuk rustiger aan te doen op zijn rustdag. Hij liet zich masseren op zijn 'hersteldagje' en bombardeerde zichzelf ook tot 'saunaman'.

Eerder nog hard aan het werk

Nuis ging een dag eerder nog keihard op de fiets door de Italiaanse bergen, liet hij zaterdag weten. Toch was de veteraan jaloers op een andere wielerdiscipline. Vanaf zijn wielrenfiets spotte hij namelijk een groepje mountainbikers crossen over onverharde heuvels. "Tikkie jaloers wel", schreef hij in zijn Instagram Stories.

Vaderdag voor Nuis

Nuis zal op zondag ongetwijfeld ook even naar het thuisfront hebben gebeld. Het is namelijk vaderdag en dat vierde de gouden olympiër toch een beetje vanuit Italië. Hij deelde meerdere foto's op Instagram met zijn zoontje Jax. 'Ik ben trots dat jij mijn zoon bent', schrijft Nuis erbij. Zijn vriendin Joy Beune reageert met emotionele emoji's en krijgt een hartje terug van haar vriend.

Beune heeft een goede band met het zoontje van Nuis. De topschaatsster liet dat onlangs al zien door Jax mee te nemen op de skeelers, terwijl zijn vader een hele dag weg was wegens een promotiedag.

Nieuwe, bijzondere volger

Mede-schaatser Jordan Stolz besloot om de Nederlander te volgen op Strava, een app waarin je onder meer je wielerritten kunt bijhouden en delen. Nuis is verbaasd hoe snel zijn 21-jarige Amerikaanse concurrent op de 1000 en 1500 meter de volgknop vond, kort nadat hij zijn fietsfoto's postte. "Binnen 5 minuten", is hij verbaasd.