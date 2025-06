Kjeld Nuis is samen met zijn teamgenoten op trainingskamp in Italië. De topschaatser maakte een fietstocht door een prachtig berglandschap. Het leverde prachtige beelden op én een bijzondere volger.

Nuis en zijn teamgenoten bij Team Reggeborgh maakte een prachtig rondje Sellaronda, vooral bekend als skigebied in de winter. De Italiaanse Dolomieten is een perfecte plek voor wielrenners - een sport die de meeste topschaatsers uitoefenen als onderdeel van hun zomertrainingen.

'Tikkie jaloers'

Toch was de 35-jarige Nuis jaloers op een andere wielerdiscipline. Vanaf zijn wielrenfiets spotte hij namelijk een groepje mountainbikers crossen over onverharde heuvels. "Tikkie jaloers wel", schreef hij in zijn Instagram Stories. De schaatser deelt prachtige beelden van zijn rit. Trots laat hij zien dat hij liefst 92,01 kilometer heeft afgelegd in een dik vier uur durende rit.

Het leverde hem al snel een bijzondere volger op. Mede-schaatser Jordan Stolz besloot om de Nederlander te volgen op Strava, een app waarin je onder meer je wielerritten kunt bijhouden en delen. Nuis is verbaasd hoe snel zijn 21-jarige Amerikaanse concurrent op de 1000 en 1500 meter de volgknop vond, kort nadat hij zijn fietsfoto's postte. "Binnen 5 minuten", is hij verbaasd.

Team Reggeborgh eindigde de trainingsdag in Italië met verschillende 'schaatsoefeningen' op het droge. "Even lekker uitglijden van de fietsrit", schrijft Nuis bij de video.

Team Reggeborgh

Team Reggeborgh zit vol met Nederlandse topschaatsers en schaatssters. Femke Kok en Antoinette Rijpma-De Jong deelden ook plaatjes van de prachtige omgeving tijdens het trainingskamp. "Mooiste rondje ooit", vond Rijpma-De Jong. Op haar fiets was een steunbetuiging van haar man Coen Rijpma te zien. Een sticker van een sterke wielrenner was op haar stuur geplakt. 'Keep pushing, commander'.

Olympische Winterspelen

De schaatsers maken zich langzamerhand op voor het belangrijkste toernooi van volgend jaar: de Olympische Winterspelen. Van 6 februari 2026 tot en met 22 februari worden de Winterspelen in Italië gehouden. Daarvoor vindt in december het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) plaats. Dit toernooi bepaalt het deelnemersveld op de Spelen.