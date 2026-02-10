Suzanne Schulting baalde flink na haar optreden op de 1000 meter bij de Winterspelen. De Nederlandse topschaatsster hoopte in Milaan te verrassen naast favorieten Jutta Leerdam en Femke Kok, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een achtste plaats. Toch betekent die teleurstelling volgens Marianne Timmer allerminst dat Schulting is uitgespeeld op het olympische podium.

Schulting had in Milaan de ondankbare taak om het bal te openen op de 1000 meter. Met een tijd van 1.15,46 zette ze de snelste tijd vóór de dweil neer, maar vrijwel direct wist ze dat het een lastige opgave zou worden om die plek vast te houden tegen de absolute wereldtop die later pas het ijs op ging. Uiteindelijk moest ze toezien hoe Kok en daarna ook Leerdam met twee indrukwekkende toptijden ruim onder haar doken.

Pijnpunt voor Suzanne Schulting

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud blikte Timmer terug op de race van Schulting. Volgens de drievoudig olympisch kampioene zat het verschil vooral in de slotfase van de rit. "Suzanne had eigenlijk een hele goede 600 meter", zag Timmer. "Maar ze kon die laatste ronde niet goed doortrekken. Als je kijkt naar het verval, dan zit je op drie seconden en dat is vrij veel."

Dat verval bleek volgens Timmer doorslaggevend voor een hogere klassering. "Dat had eigenlijk twee seconden moeten zijn", legt ze uit. "Dan had zij maximaal een vierde plek kunnen behalen. Die laatste ronde kostte gewoon net even te veel energie. Dan zie je dat het opraakt en dan wordt het verval gewoon te groot."

'Zij gaat nog historie schrijven in Milaan'

Toch plaatst Timmer de prestatie ook in perspectief. Een medaille op de langebaan was vooraf al lastig, benadrukt ze. "Ik denk dat het maximaal een vierde plek had kunnen zijn", stelt Timmer. "Maar ja, zij baalt er natuurlijk enorm van, want ze had er toch meer van verwacht." Zeker omdat de signalen vooraf positief waren. "De trainingen gingen heel goed, dus ze had er wel iets meer van verwacht."

De blik gaat nu volledig vooruit, richting de shorttrackonderdelen die nog op het programma staan in Milaan. Daar ziet Timmer juist grote kansen voor Schulting. "Zij gaat nog historie schrijven in Milaan", zegt de olympisch kampioene overtuigd. "Ze gaat met shorttrack mee en dat beheerst zij als geen ander. Dat doet ze al vijftien jaar."

Vooral op de 1500 meter shorttrack ziet Timmer grote kansen. "Ik zou nu vol gaan op die afstand", besluit ze. "Die heeft ze in Nederland op machtige wijze gewonnen. Ze is een killer, een prachtige schaatsster en een mooie sportvrouw. Er liggen gewoon nog kansen."

