Suzanne Schulting hoopte maandag als derde Nederlandse deelneemster naast favorieten Jutta Leerdam en Femke Kok te gaan verrassen op de 1000 meter. De topschaatsster kwam al in de eerste rit in actie en zette de snelste tijd voor de dweil neer, maar toch baalde ze na afloop.

Schulting had de ondankbare taak om het bal te openen op de 1000 meter en kwam uiteindelijk tot een tijd van 1.15,46 in haar rit tegen de Italiaanse Maybritt Vigl. Het was de snelste tijd van de zestien vrouwen die voor de dweil in actie kwamen, maar doordat toppers als Leerdam, Kok en Miho Takagi pas later op het ijs verschijnen, vreesde ze direct na haar race dat het niet genoeg was voor een medaille.

"Er moeten nog best wel behoorlijk wat ritten, dus ik ga er vanuit dat deze tijd niet genoeg gaat zijn", reageerde Schulting na afloop. "Het was niet goed genoeg en daarom was ik ook ontevreden. Ik had een klein missertje in de bocht en dan verlies je veel snelheid. Dan kom je uit de hoeken dus dat was niet ideaal."

'Had er meer van verwacht'

"Ik wist dat als ik in de buurt wilde komen dat ik in de 1.14 moest schaatsen dus vandaar dat ik niet blij was", vervolgt de topschaatsster. "Het is gewoon teleurstellend, ik heb deze week mega getraind en één van mijn beste weken ooit gehad. Ik voelde me heel goed, schaatste makkelijk dus in dat opzicht had ik er zeker meer van verwacht. Ik had een missertje dus dat is funest."

Schulting keek voor de race in Milaan wel haar ogen uit in het schaatsstadion: "Ik was verbaasd hoeveel oranje er in het stadion zat dus dat was wel mooi. Dat is voor mij uniek, want dat heb ik bij de vorige twee Spelen niet meegemaakt." Voor afleiding zorgde dat echter niet: "Ik stond expres wat eerder op het ijs om er even van te genieten."

Bekijk hieronder de race van Schulting:

