Het pas net mei, maar de Nederlandse topschaatsers zijn alweer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo ook Team Reggeborgh dat woensdag voor het eerst samen trainde. Daar was het grapjas Kjeld Nuis die de draak stak met al zijn ploeggenoten.

Het zonnetje begint zich in grote delen van Nederland eindelijk weer eens wat vaker te laten zien. Maar toch staat de maand mei voor alle schaatsploegen in het teken van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, zelfs nu er nog lang geen ijs ligt. Daarom kwamen de atleten van Team Reggeborgh voor het eerst samen op de skeelerbaan. En bij een eerste training horen natuurlijk ook leuke grapjes, zo moet Kjeld Nuis hebben gedacht.

Eerste training

Schaatsploeg Reggeborgh heeft een enorm sterke selectie. Met onder meer Nuis, en verder ook kampioenen als Jenning de Boo en Femke Kok in de gelederen, is de groenzwarte formatie op behoorlijke oorlogssterkte. Toch waren er ook een paar nieuwe gezichten, waar Nuis maar wat graag een gebbetje mee wilde uithalen.

De schaatsers van de ploeg van trainer Gerard van Velde geven elkaar eerst nog een innige omhelzing, zo toont de Instagram-video. Het is dan ook alweer enkele maanden geleden dat ze als collectief samen waren. "Jij bent nog fitter dan voor het seizoen stopte", meent Jenning de Boo tegen één van zijn trainers. Maar dan blijkt dat veteraan Nuis zijn lolbroek heeft aangetrokken.

Er zijn immers ook wat talenten doorgeschoven én wat nieuwe toppers bijgekomen. Dan is het natuurlijk logisch als iemand zichzelf voorstelt. Al deed Nuis dat op een bijzondere manier. "Hoi, ik ben Kjeld", is hij eerst nog eerlijk. Maar dan verandert zijn naam op eens. "Hallo, ik ben Jorrit Bergsma", zegt hij tegen een jonkie. "Ik stel mezelf maar even voor, ik ben Marrit Leenstra", klinkt het opeens. Gelukkig kunnen zijn ploeggenoten er wel om lachen.

Grappenmaker Nuis

Even later komt ook Tim Prins in beeld, die hoopt dat dit jaar een stuk beter gaat na het echec van afgelopen seizoen. Hij is waarschijnlijk echter iets te lang op vakantie geweest, want hij heeft het behoorlijk koud. "Als je het koud hebt, betekent het dat je op scherp staat Tim", stelt een van zijn teamgenoten met een knipoog. Met de teamspirit lijkt het dus wel goed te zitten.

Op het eind rennen de schaatsers nog wat rondjes, en loopt Nuis samen vooraan met Kok en marathon-renner Marcel Bosker. Al ging die laatste wellicht iets te hard. "Lekker drafje Marcel", laat Nuis weten in de reacties. Daar speelt vriendin Joy Beune dan weer vilein op in. "Ik hoor of zie jou helemaal niet in deze video… was jij er wel bij?" Het is in ieder geval goed om te zien dat alle topschaatsers met zo veel plezier weer zijn begonnen aan een loodzwaar seizoen.

