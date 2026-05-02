Team Essent maakte zaterdagochtend de komst bekend van Sebas Diniz. Voor coach Jac Orie is de 24-jarige 500 meterspecialist niet alleen een versterking voor de ploeg, maar ook een belangrijk signaal richting de wereldkampioen op 1000 meter: Joep Wennemars.

Na het einde van het olympische seizoen verloor Wennemars met het vertrek van Merijn Scheperkamp naar concurrent Team Reggeborgh zijn belangrijkste sprintpartner. De voormalig Europees kampioen sprint reed zeven jaar voor de ploeg van Orie, maar zocht na een moeizaam seizoen een nieuwe uitdaging.

Voor Wennemars betekende dat een flinke aderlating, want een sterke sprinttrein is cruciaal om elkaar scherp te houden en op het hoogste niveau te presteren. Schaatsicoon Marianne Timmer verwoordde het treffend: "Joep zit bij Essent. Er moeten daar goede sporters blijven om mee te trainen."

Nieuwe sprinttrein

Met de eerder aangetrokken Noorse topsprinter Bjørn Magnussen en nu Diniz bouwt Orie die sprinttrein weer op. Diniz liet bij zijn komst al weten veel vertrouwen te hebben in het nieuwe geheel. "Er stond al een sterke sprinttrein en met de komst van Bjørn Magnussen is die alleen maar sterker geworden. Ik ben ervan overtuigd dat Tijmen, Joep, Bjørn en ik elkaar naar een niveau kunnen tillen dat hoort bij de absolute wereldtop."

Hoofdcoach Orie reageert enthousiast op de komst van zijn nieuwe pupil. "Ik kijk er erg naar uit om met hem samen te werken. Hij heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en hoort inmiddels bij de nationale en internationale top op de 500 meter. Zijn knappe vijfde plek op de Spelen is daar een goed voorbeeld van."

De succescoach ziet nog veel groeipotentieel in de van IKO-X20 overgekomen topsprinter. "Ik geloof dat hij in de toekomst door kan groeien naar een niveau waarmee hij structureel kan meestrijden om de podiumplekken. We gaan er als ploeg alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

'Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer in zit'

Diniz zelf heeft grote doelen voor ogen. "Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer in zit", zegt de 24-jarige schaatser. "Mijn grote doelen zijn om een 33'er te rijden, de aansluiting met de absolute wereldtop te maken en internationale medailles te veroveren. Bij Team Essent heb ik de perfecte omgeving om die ambities waar te maken."

Wennemars kende een bewogen olympisch seizoen. Op de 1000 meter in Milaan leek hij op koers voor een medaille, maar hij werd bij de laatste wissel ernstig gehinderd door de Chinese schaatser Ziwen Lian. Op de 1500 meter eindigde hij als vierde, net buiten het podium. De wereldkampioen op de 1000 meter greep zo op naast olympisch eremetaal, maar met Magnussen, Diniz en Wennemars als kern lijkt de sprinttrein van Orie nu klaar om de blik op de toekomst te richten.