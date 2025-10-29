Hij won met zijn rijders medailles op de afgelopen drie Olympische Spelen, waaronder drie keer goud voor Irene Schouten in Beijing. Maar voor AH-Zaanlander coach Jillert Anema zijn de Olympische Spelen verrassend genoeg niet het hoogtepunt. Hij reist met grote tegenzin af naar Milaan-Cortina, vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside

"Het is echt verschrikkelijk om naar de Spelen te gaan en daar op de baan te staan, en dan na twee rondjes te weten: dit wordt hem niet”, zegt Anema. "En dan moet je terug, de hele dag. En de volgende dag heb je misschien niemand aan de start, dus dat is nog een dag de griep er in.”

Wat hem vooral stoort, is het trage ritme van het olympische toernooi. "Er zijn veel te weinig wedstrijden”, zegt hij fel. "Elke dag één, dat is niks. Ik heb er liever twee op een dag. Voor de rijders is het beter, voor het publiek ook. Het tempo ligt te laag.”

Groot probleem in selectie

Volgens Anema, maar ook collega-coach Arjan Samplonius, schuilt er ook een groot probleem in de selectie. Teams die nauwelijks samen rijden, moeten het op het grootste podium ineens laten zien. Samplonius: "Bij de afgelopen Spelen gingen Sven Kramer en Jorrit (Bergsma, red.) samen. Wij konden van tevoren uittekenen: dit wordt helemaal niks. Iedereen wist wat de tactiek ging zijn en die jongens waren totaal niet op elkaar ingespeeld.”

"Het zou een gotspe zijn als je weer start met een team dat nooit samen heeft gereden”, vindt Samplonius. “In de aanloop moet er nu een team rijden dat op elkaar is ingespeeld. Misschien moet je daar ook dingen in proberen. Dat is aan de bondscoach, dat is niet aan ons.”

Hype in de media

Wat Anema betreft worden de Spelen gehyped door de media. “Dat is aan jullie met die microfoontjes. En wat je in de krant schrijft. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon na 100 meter linksaf. Het is ook geen leuk toernooi. Je hebt een wedstrijdje en je zit de hele dag. Het duurt een eeuwigheid. Het kan ook in een week klaar zijn. Waarom rijden de heren en dames beiden niet een afstand op één dag? Dan gaat het alweer veel vlotter. Als je als kenner langs de kant staat en je zit naar het toernooi te kijken, dan gaat het maar om twee ritten. Dat is dus 10 minuten. En dan is het dus 23 uur en 50 minuten doodsaai. Een allroundtoernooi is veel mooier.”

Hoe het wel moet op de Spelen weet Anema ook. "Ik vind dat er te weinig wedstrijden zijn”, herhaalt hij. "Twee wedstrijden per dag, dat zou mooi zijn. Dan heb je tempo, dan leef je in die flow.”

