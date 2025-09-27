De Nederlandse schaatsers die op de komende Olympische Spelen in Milaan actief willen zijn, moeten eind december eerst pieken op het OKT om zich te kwalificeren. Staatscoach Jillert Anema legt uit dat hij hier eigenlijk niet blij mee is. "Dan ben je op de Spelen niet goed genoeg en ga je niks winnen."

Anema heeft met zijn Team AH Zaanlander een aantal schaatsers die tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) mee gaan doen om de startplekken voor Milaan. Denk aan toprijders als Marijke Groenewoud, Jorrit Bergsma en Elisa Dul.

'Optimistisch, dat ben ik niet snel'

De zeventigjarige trainer sprak zich tegen Sportnieuws.nl positief uit over de stand van zaken aan het begin van het seizoen. "We hebben alles kunnen doen wat we hebben willen doen. Ik ben wel optimistisch, dat ben ik niet snel. Als we geen pech hebben, kunnen we hier en daar echt goede resultaten boeken. We hebben allemaal een stap gemaakt."

'Ik heb liever dat je jezelf krap aan plaatst'

Die goede resultaten wil Anema uiteraard boeken tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Om dat te bewerkstelligen stelt de Friese trainer dat zijn rijders daarvoor met de hakken over de sloot zich moeten plaatsen tijdens het OKT. ''Je ziet vaak dat rijders pieken op het OKT en dan vervolgens op de Olympische Spelen minder rijden. Ik heb liever dat je jezelf krap aan plaatst en dat je dan op de Spelen echt laat zien wat je kunt. Daar ligt ook het zwaartepunt van het seizoen. Als je all-in moet gaan om je te plaatsen. Dan ben je op de Spelen niet goed genoeg en ga je niks winnen.''

Te vroeg pieken dus. Dat heeft Anema in zijn rijkelijke trainerscarriére al enkele keren meegemaakt. "Dan sta je er als coach gewoon maar wat bij. Dat is echt vreselijk'', aldus Anema.

'Dat is niet niks'

Wie volgens Anema een meester was in het pieken op het juiste moment is zijn voormalige pupil Irene Schouten. De drievoudig olympisch kampioene hing vorig jaar haar ijzers aan de wilgen. Schouten beëindigde in februari definitief de samenwerking met Anema. Toch spreek hij nog steeds vol lof over haar. ''Schouten heeft laten zien dat het op de Spelen pas echt belangrijk wordt. Dat je daar als trainer naast mag staan, dat is niet niks.''