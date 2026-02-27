Rondom haar olympische successen werd het vaak opgemerkt over topschaatsster Femke Kok: het is zo'n nuchtere en evenwichtige dame. Met een nieuw initiatief verstevigt de olympisch kampioene op de 500 meter dat beeld.

Afgelopen week was Kok terug in Nij Beets, het dorp waar ze vandaan komt. Het was een drukte van jewelste. Zij en vader Renè waren danig onder de indruk van de opkomst. Renè Kok zag van dichtbij hoe zijn dochter talloze foto's en selfies moest maken. Op den duur greep hij in. "Het hele dorp hebben we mee. Ze kunnen niet allemaal mee naar binnen. We gaan zo naar binnen en dan is het even klaar", zei hij.

Reclame

Uit die actie blijkt al hoe benaderbaar en down to earth Kok ondanks haar twee plakken (ze werd tweede op de olympische 1000 meter) terugkeerde uit Milaan. Daar zal haar optreden in een tv-reclame voor een supermarktketen alleen maar aan bijdragen.

Ze zit daarin namelijk doodleuk achter de kassa, met haar plakken om de nek. Iemand wil een ticket afrekenen voor de WK allround en sprint die in maart in Thialf worden gehouden. "Oh nou", zo reageert Kok. "Deze is al betaald. Dan is deze voor u." Vervolgens verklaart ze dat er gelukkig nog wel andere tickets verkrijgbaar zijn, waarna ze uitlegt hoe je kans kan maken op een gratis exemplaar. "Wie weet zie ik je daar!", zo zegt ze over het toetje van dit olympisch seizoen, want zo mogen we de WK sprint en allround wel noemen.

Wel Femke Kok bij WK sprint, geen Jutta Leerdam

Dit weekend worden de NK allround en sprint gehouden in Thialf. Kok doet niet mee aan het Nederlands kampioenschap voor vrouwen en ook haar olympische rivale Leerdam heeft zich afgemeld. Wel zal Kok meedoen aan het WK sprint voor vrouwen. Leerdam is daar eveneens absent.

