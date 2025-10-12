Over minder dan vier maanden gaat in Italië het olympisch vuur aan. Reden genoeg voor Team Albert Heijn Zaanlander om onder de Italiaanse zon de laatste voorbereidingen te treffen op het belangrijke seizoen.

Het schaatsteam bevindt zich momenteel in Grossetto, een plaats in het zuidwesten van Toscane. AH Zaanlander trekt al jarenlang in Italië om te trainen, maar nu is het extra speciaal voor coach Jillert Anema. "Wij komen hier al jaren, maar het heeft toch iets bijzonders dat we uitgerekend in het land waar de Olympische Spelen worden gehouden onze voorbereiding doen", zo legt hij uit aan De Telegraaf.

Anema merkt dan ook een ander gevoel dan normaal bij de meeste rijders. "Ze voelen allemaal net even extra het belang van een goede voorbereiding. Uiteindelijk kunnen deze weken meespelen of ze wel of niet naar de Spelen gaan", vertelt de coach.

Tegenstanders

Toch kent de ploeg een opvallende vijand in het Zuid-Europese land. "Onze grootste tegenstanders hier in Grosseto zijn de muggen", vertelt Marijke Groenewoud. Zoals het een goede coach betaamt, weet Anema wel raad met deze stoorzenders. Hij heeft namelijk een elektrische muggenvanger paraat om de muggen uit te schakelen.

'Eelt op de ziel'

De atleten doen allesbehalve rustig aan tijdens de voorbereiding. Anema zet ze namelijk flink aan de bak met zware trainingen, en hij houdt daarbij iedereen scherp in de gaten. "Dit is echt beulswerk wat ze nu doen", legt de trotse coach uit. "Snap je nu waarom ik fan kan zijn van mijn eigen sporters? Ik zie wat ze er allemaal voor doen en hoe diep ze gaan. Dit kamp kweekt eelt op de ziel."

Olympische Spelen

Laten we hopen dat dit zware kamp zijn vruchten zal afwerpen. Over slechts vier maanden staan namelijk de Olympische Spelen op het programma. De schaatsers willen in het Milaan zo veel mogelijk plakken in de wacht slepen.