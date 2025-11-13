Rintje Ritsma ligt steeds vaker onder vuur in zijn huidige functie als bondscoach van de Nederlandse schaatsers. Jillert Anema, uitgesproken trainer van Team Albert Heijn-Zaanlander, legt uit waarom hij het daar niet mee eens is.

De eerste conclusie is dat Ritsma niet zijn eigen team kan samenstellen, merkt Anema op. De 70-jarige coach schoof samen met collega Arjan Samplonius aan bij De Telegraaf. Laatstgenoemde merkt op dat Ritsma door het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) afhankelijk is van de schaatsers die hij meekrijgt.

Er moet bijvoorbeeld een team worden samengesteld voor de ploegenachtervolging. Maar de beste drie schaatsers voor dat onderdeel gaan niet automatisch mee naar de Olympische Spelen. Ritsma weet dus pas ná het OKT met welke rijders hij een team kan gaan samenstellen voor op de Winterspelen in februari 2026. Het OKT staat eind december pas op het programma.

Vergelijking met Ronald Koeman

Samplonius: "Hoe kunnen we Rintje dan verantwoordelijk houden? Hij heeft niet de vrije hand, al wordt vaak gedacht dat dit wel zo is. Het zou hetzelfde zijn als Ronald Koeman bij Oranje niet zijn eigen selectie kan samenstellen, maar dat de KNVB dat voor hem doet en de bondscoach vervolgens uit die spelers moet kiezen wie hij opstelt. Daar gebeurt dat niet, maar zo gaat het precies wel in het langebaanschaatsen."

Onbegrijpelijk, noemt Anema het. "In het beleidsplan staat dat er wordt geschaatst voor zoveel mogelijk medailles. Dat is gewoon niet waar. Als dat zo zou zijn, zou Rintje de vrije hand krijgen en zijn eigen rijders mogen kiezen. De selectiecommissie kijkt vooral naar de individuele afstanden."

Kansen op medailles vergroten

Anema benadrukt dat er geen Nederlandse mannen zijn op de vijf en tien kilometer die zeker zijn van een medaille. Die plekken zouden ook vergeven kunnen worden aan schaatsers die uitblinken op de ploegenachtervolging om daar de kansen op een gouden, zilveren of bronzen plak te vergroten.

