De internationale schaatsunie ISU is aan het experimenteren met een mogelijk nieuw onderdeel en heeft nog wat meer proefballontjes opgelaten. Succescoach Jillert Anema van Team Albert Heijn Zaanlander vindt het op zijn zachts gezegd helemaal niks en steekt die mening niet onder stoelen of banken. "Ondeskundigheid zal altijd blijven knagen aan onze sport."

Anema is al heel wat jaren een succesvolle schaatscoach. De zeventigjarige Fries staat momenteel aan het hoofd van Team AH Zaanlander waar onder meer Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma onderdeel van uitmaken. Beide schaatsers wonnen al heel wat medailles op het onderdeel massastart. Dat onderdeel staat nu onder druk, tot frustratie van Anema en zijn rijders.

'Levensgevaarlijk'

De ISU wil experimenteren met een afvalrace in plaats van een massastart. Bij de junioren worden er wedstrijden gereden waarin iedere ronde de laatste twee rijders uitgeschakeld worden. Zij krijgen dat door via een speciale enkelband die gaat trillen. Bergsma noemde dit idee al 'levensgevaarlijk', omdat het risico op valpartijen volgens hem hierdoor enorm wordt vergroot.

Ook Anema vindt dit plan belachelijk, vertelt hij tegen Sportnieuws.nl. "De KNSB wilde er ook ooit een soort wielerwedstrijd van maken. Het hele veld schuift dan in elkaar en dat is niet te controleren. Het is gevaarlijk. Ik heb toen ook gezegd: we doen niet mee. In de tweede heat was er toen al een valpartij met zeer zware blessures."

'De massastart blijft altijd'

Verder vindt Anema de kritiek op de massastart onterecht. Zo zouden er te weinig verschillende winnaars zijn. "Als je kijkt naar de winnaars op de massastart, zijn dat meer winnaars dan op vele afstanden.''

Ook krijgt de massastart het verwijt dat het te langdradig is en dat er te weinig tactiek achter zit. Ook daar kan Anema zich niet in vinden. "Het is echt voor de insiders. Tijdens de Tour de France kun je ook een etappe hebben met een felle eindsprint, maar je kan ook een tactische rit hebben en dat is dan voor de liefhebbers. Je kan zeggen: de massastart is wat kort. Dan rijden we toch dertig ronden, zodat er meer tactiek bij komt kijken. Maar de massastart blijft altijd", aldus de trainer.

'Donder dan lekker op'

Sowieso is Anema niet erg te spreken over sommige ontwikkelingen binnen de ISU. "Ondeskundigheid zal altijd blijven knagen aan onze sport. Mensen die daar zitten worden veel te veel betaald en komen dan met het neersabelen van hun eigen sport.''

Zo vindt Anema het niks dat het WK allround niet ieder jaar meer wordt gereden. Ook spreekt hij zich uit over de verdeling van startbewijzen op de langste afstand. "Ze denken: een tien kilometer is wel vreselijk lang, er mogen maar twee per land meedoen. Dat kost iemand misschien een bronzen medaille."

Anema rondt af met een duidelijke boodschap "En dan nu het voorstel dat we met z'n allen in een kwartet moeten rijden. Joh, als je de sport niet leuk vindt, donder dan lekker op. Alsjeblieft, ga weg. Ga niet onze sport zitten verkloten."

De boodschap van Anema wordt in ieder geval ondersteund door Bergsma, die zich eerder ook in duidelijke woorden uitsprak en die de video met de quotes van zijn coach een hartje geeft. Ook schaatsicoon Anni Friesinger-Postma sluit zich aan bij de woorden van de Fries.