Nederland heeft zich geplaatst voor de halve finales van de olympische ploegenachtervolging bij de mannen. De ploeg met Marcel Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt reed in de kwartfinales een tijd van 3:41:85 en dat bleek voldoende om zich bij de beste vier te rijden. Daarmee blijft Nederland in de race om de medailles op het veelbesproken onderdeel.

De marges waren klein op de ploegenachtervolging in Milaan. Nederland startte in de laatste rit en wist daardoor precies wat er nodig was om zich bij de beste vier te schaatsen. Na een valse start herpakte de ploeg van bondscoach Rintje Ritsma zich en reed ze naar een tijd die voldoende bleek voor plaatsing voor de halve finales. Daar wacht een zware opgave: Italië, dat verrassend sneller was dan topfavoriet Verenigde Staten, is dinsdag de volgende tegenstander.

De aanloop naar de ploegenachtervolging verliep onrustig. Er was veel discussie over de samenstelling van het team en de communicatie van bondscoach Ritsma. Van de Bunt moest enkele dagen geleden via de media vernemen dat hij nog niet zeker was van zijn plek in de ploeg, maar kreeg uiteindelijk toch het vertrouwen en startte samen met Huizinga en Bosker. Jorrit Bergsma stond als reserve op de lijst.

Ook in de maanden voor de Spelen werd er al veel gesproken over de samenstelling van de Nederlandse trein. Na het OKT koos Ritsma ervoor om Bosker via een aanwijsplek op te nemen in de ploeg. Dat ging ten koste van Tim Prins, die zijn deelname aan de Winterspelen in rook zag opgaan. In het voorseizoen reed ook Beau Snellink regelmatig mee tijdens de World Cups, maar hij plaatste zich uiteindelijk niet voor de Spelen, waardoor de plek vrijkwam voor Van de Bunt.

Italië verrast met snelste tijd

Italië, Amerika en China waren klokten in de kwartfinales een sneller tijd dan Nederland. Topfavoriet Verenigde Staten, dat dit seizoen vrijwel onverslaanbaar was op dit onderdeel, werd in een onderling duel verrassend verslagen door Italië . Dit bekent dat zij het in de halve finales op dinsdag op zullen nemen tegen China, waar Nederland Italië treft.