Schaatsdiva Jutta Leerdam reageert op breuk met Jumbo-Visma: 'Ik moet mijn hart volgen'

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: Jutta Leerdam schaatst volgend seizoen niet meer bij Jumbo-Visma. De ploeg maakte dat eerder op de maandag bekend. Nu is ook de schaatsster met een reactie gekomen.

Op haar sociale media plaatst Leerdam een bericht waarin ze een update geeft aan haar volgers. Daarin bevestigt ze haar einde bij Jumbo-Visma en legt ze uit waarom. "Ik heb een nieuwe uitdaging nodig op dit moment van mijn carrière." Waar die toekomst dan ligt, probeerde sportmarketeer Chris Woerts te voorspellen. Hij denkt dat haar toekomst niet in Nederland ligt.

'Goed over nagedacht'

"Met nog maar twee jaar te gaan tot de Olympische Spelen heb ik hier natuurlijk goed over nagedacht", vervolgt de vriendin van Jake Paul haar verhaal. "Ik moet mijn hart en mijn gevoel volgen over wat ik nu wil gaan doen." Daarnaast bedankt zij haar coaches, met in het bijzonder Jac Orie, haar teamgenoten, haar fysio's en haar sponsoren.

Verschil in uitleg

Leerdam die spreekt over 'de zoektocht naar een nieuwe uitdaging' komt niet helemaal overeen met de uitleg die Jumbo-Visma zelf eerder op de middag gaf. Sven Kramer, commercieel directeur en ex-topschaatser van Jumbo-Visma, sprak van 'één team, één taak'. Daarnaast zei hij 'dat niemand groter is dan de ploeg'.

Leegloop Jumbo-Visma

Het vertrek van Leerdam past in de leegloop van Jumbo-Visma. De resultaten afgelopen jaar waren teleurstellend en dat moet volgend seizoen anders zijn. Daarom wordt er gekozen voor nieuw en jong bloed, waardoor andere schaatsers moeten vertrekken bij de ploeg van Orie.

Jake Paul

De laatste tijd vertoeft Leerdam met haar vriend Jake Paul op Puerto Rico. De twee genieten van het landschap en goede weer op het eiland, nu de schaatster in een vakantieperiode zit. Paul maakt zich op voor een grootst gevecht: hij neemt het deze zomer op tegen oud-zwaartgewicht wereldkampioen Mike Tyson.