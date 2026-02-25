Jordan Stolz is al een tijdje van huis. De Amerikaan verbleef de afgelopen weken in Milaan, waar hij op de Olympische Winterspelen naar drie medailles schaatste. Het Amerikaanse wonder op het ijs heeft snode plannen voor de komende toernooien. Stolz gaat mogelijk op voor de dubbel op de WK sprint & allround.

Alsof Stolz nog niet kilometers heeft gemaakt de afgelopen weken. In Milaan reed hij de 500, 1000 en 1500 meter. Daar voegde hij ook nog de mass start aan toe. Bij dat laatste onderdeel viel de Amerikaan voor het eerst buiten de prijzen. Hij werd olympisch kampioen op de sprint en dubbele sprint. Op de schaatsmijl moest hij genoegen nemen met zilver achter de ontketende Chinees Zhongyan Ning en de Nederlander Kjeld Nuis.

"Het was een groot succes", vertelt Stolz in de podcast van de Winterspelen. "Er waren een paar dingen die iets beter hadden gekund, maar je kunt niet echt klagen over twee gouden en een zilveren medaille. Dus ik ben erg blij met het resultaat. Ik kijk uit naar de volgende vier jaar. Ben benieuwd wat ik in 2030 kan bereiken."

Historische dubbel

Maar eerst gaat Stolz zich melden in schaatstempel Thialf, waar volgende week achtereenvolgens de WK sprint en allround op het programma staan. De 21-jarige Amerikaan is van plan om beide toernooien te rijden. In de podcast wordt het weggezet als 'ambitieuze plannen'.

Zelf zegt Stolz er het volgende over: "Ik hoop de wereldkampioenschappen sprint en de wereldkampioenschappen allround in vier dagen te rijden. Dat betekent dus eigenlijk vier dagen achter elkaar koersen. Dat wordt ontzettend moeilijk. Ik denk niet dat iemand ooit eerder heeft geprobeerd om alle vier de wedstrijden te doen."

Coach noemt plannen van Stolz 'waanzinnig'

Zijn legendarische trainer Bob Corby kijkt er niet ieder geval naar uit. "Dit is natuurlijk geweldig. Misschien wel waanzinnig. Nee, grapje. Maar Jordan is nog maar 21 jaar. Zelfs als hij verliest, is er niets aan de hand. Maar hij gaat in elk geval iets doen wat Eric Heiden nog nooit heeft gedaan", vertelde hij eerder deze week tegenover De Telegraaf over de ambities van zijn pupil.

Op de WK sprint komt Stolz in ieder geval geen Kjeld Nuis tegen. De Nederlander werd door de KNSB niet aangewezen voor het sprinttoernooi en kondigde het einde van zijn seizoen aan. Jenning de Boo en Joep Wennemars doen wel mee, een derde Nederlander wordt bepaald op de NK sprint aankomend weekeinde. Bij de WK allround zijn Stijn van de Bunt en Chris Huizinga al zeker van een plekje.