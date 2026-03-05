Jordan Stolz mag zich een rijk man noemen. De 21-jarige Amerikaan beschikt over een uitzonderlijk schaatstalent en een goedgevulde prijzenkast. Maar tijdens de WK sprint werd een bijzonder verhaal van hem verklapt. "Nu zit hij op dat ding te draaien en te swipen."

Stolz werd tijdens het sprinttoernooi in Thialf onttroond door Jenning de Boo. De Nederlander greep het baanrecord terug, nadat de Amerikaan die afgelopen december van hem afsnoepte. De Boo klokte 33,78, waar de oude tijd van Stolz op 33,90 stond. Wel heeft de Amerikaanse alleskunner nog het wereldrecord in handen: 33,61.

Jordan Stolz had eerst geen smartphone

Wat hij ook sinds kort heeft, is een smartphone. Dat deed oud-schaatser Martin Hersman, die bij de NOS verslag deed, uit de doeken. Stolz flitste voorbij toen hij op de fiets in Thialf ergens aan het uitfietsen was na zijn eerste 500 meter.

"Vroeger zag je hem nooit met een telefoon, want hij heeft pas sinds dit jaar een smartphone", onthulde Hersman. "Ik vond het altijd bijzonder. Nu zit hij wel op dat ding te draaien en te swipen."

Dubbele vierkamp voor Jordan Stolz

Later op donderdag rijdt Stolz nog zijn tweede afstand van de WK sprint. Vrijdag volgen nogmaals de 500 en 1500 meter. Maar daar blijft het niet bij voor de Amerikaan, wiens naam ook op de deelnemerslijst van de WK allround prijkt. Nog nooit won iemand beide toernooien. Maar Stolz lijkt niet kansloos.

Toch was er ook een waarschuwing voor Stolz. Schaatsicoon Marianne Timmer sprak in Sportnieuws.nl Dromen van Goud over de dubbele deelname van Erben Wennemars in het verleden. "Toen was hij helemaal verrot en moest hij aan het zuurstof", blikte Timmer terug. "Dat gaan we natuurlijk nu ook zien met Stolz. Het wordt heel zwaar voor een sprinter, maar dat maakt het ook extra gaaf"