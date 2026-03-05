Jarenlang keek en luisterde Zhongyan Ning een tikkeltje jaloers naar Kjeld Nuis. De Nederlandse topschaatser werd steevast omgeroepen als olympisch kampioen en de laatste vier jaar zelfs als drievoudig olympisch kampioen. Nu Ning op de Winterspelen van Milaan goud pakte op de 1500 meter, gaat de naam van de Chinees voorlopig gekoppeld worden aan de titel van olympisch kampioen. Op de WK sprint in Thialf is dat voor het eerst.

De 26-jarige Ning wordt in Heerenveen voor het eerst omgeroepen als olympisch kampioen en dat doet wat met hem. “Ik kijk echt uit naar dat moment. Het is mijn droom om zo aangekondigd te worden. Ik heb heel vaak tegen Kjeld Nuis geschaatst. Elke keer werd bij zijn introductie gezegd ‘Drievoudig olympisch kampioen’. Dan dacht ik: wat een goede titel. Nu roepen ze mij om als olympisch kampioen", zegt hij in gesprek met Schaatsen.nl, vlak voor de start van de WK.

'Dat was een gelukje'

Nuis is er zelf als toeschouwer bij in Thialf en zal zijn concurrent op de 1500 meter dus van een afstandje gadeslaan. Maar in Milaan lootten ze nog tegen elkaar en reed Ning dankzij Nuis naar het goud. Daar is de Chinese topschaatser nog steeds heel 'dankbaar' voor. “Ik wilde graag tegen hem rijden, want ik wist dat we elkaar konden helpen. Dat was een gelukje. Bij het zien van de loting voelde ik wat zenuwen, maar ik werd gerustgesteld door de mensen om me heen."

Zware jaren na diep dal

Ning reed de rit van zijn leven en versloeg zelfs Jordan Stolz. Nuis werd in dezelfde rit derde en vierde het brons als goud. Maar niemand vierde zo emotioneel als Ning. Zelfs na de huldiging kon hij zijn tranen nog altijd niet bedwingen. “Ik kon niet geloven dat ik gewonnen had. Was het een droom? Ik had nooit verwacht goud te veroveren. De laatste vier jaar waren zwaar geweest voor mij.”

'Ik ben ze zo dankbaar'

Dat 'zware' duurde jaren. Nadat hij op de Olympische Spelen van Beijing in 2022 voor eigen publiek teleur had gesteld, viel hij in een diep dal. "Ik was erg somber. Ik kon me niet neerleggen bij de teleurstelling en was mezelf kwijt." Hij vond zichzelf weer terug in de bergen, waar hij ging hiken. En zijn familie hielp hem weer het ijs op. "Zonder hen was ik al lang gestopt. Mijn familie gelooft in me. Ik ben ze zo dankbaar."