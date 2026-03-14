Femke Kok heeft een palmares om van te watertanden. Olympisch kampioene op de 500 meter, wereldrecordhoudster, wereldkampioene sprint en ga zo maar door. Toch werd ze bij een huldiging in haar geboorteplaats Nij Beets verrast met een speciale onderscheiding.

De 25-jarige Kok werd onlangs op de Winterspelen in Milaan olympisch kampioene. Later volgde nog de wereldtitel sprint in Thialf. Na lang wachten konden de inwoners van Nij Beets haar vrijdag eindelijk huldigen. "Geweldig bijzonder", noemde wethouder Libbe de Vries het tegenover Sportnieuws.nl. "Iemand die in één seizoen zo verschrikkelijk veel prijzen wint, is zó bijzonder dat we daar graag aandacht aan willen besteden."

Drukte van jewelste

Voor Kok begon het seizoen al heel bijzonder, met een wereldrecord op haar 500 meter. "Toen hing het hele dorp vol met 36,09. Daarna de Olympische Spelen, waarbij we allemaal in het dorpshuis voor het grote scherm zaten en mee hebben gejuicht. Toen nog een wereldkampioen sprint. En nu de huldiging", vatte De Vries het mooi samen. "Het hele dorp is gewoon twee weken bezig geweest om wat te organiseren."

"Ze vond het heel mooi om gehuldigd te worden. Ze heeft het zelf benoemd, dat ze het zelf een beetje verwachtte", lachte hij.

Femke Kok ontvangt speciale onderscheiding

Maar wat Kok niet verwachtte, was dat ze een historische erepenning ontving. "Wij zijn zo trots op deze topvrouw, op deze topsporter. Wij vinden het een eer om haar de erepenning van de gemeente Opsterland te kunnen overhandigen", aldus De Vries. "Zij weet dat nog niet, maar straks ga ik dat uitreiken", vertelde hij vooraf.

Kok is pas de derde persoon die de onderscheiding ontvangt. "Dat zegt iets over haar prestaties. Maar het is meer dan dat. Het is de persoon Femke Kok die mensen inspireert om actief te worden. En te laten zien dat je met karakter, talent en inzet dit kunt bereiken."