Irene Schouten was op de Winterspelen van Beijing dé koningin van het schaatsen en keek de afgelopen weken in Milaan toe hoe onder meer Marijke Groenewoud haar opvolgster werd. De drievoudig olympisch kampioene (33) erkent dat het wel weer begon te kriebelen.

Jorrit Bergsma liet in Milaan met zijn gouden én bronzen plak zien dat je ook op je 40ste nog succesvol kunt zijn in de schaatssport. "Ik ben een voorstander van altijd doorgaan", stelt tweevoudig wereldkampioen sprint Erben Wennemars in de NOS Schaatspodcast, waar hij samen met Schouten te gast is. "Nooit stoppen. Ik kijk jou meteen aan, ik heb het al vijf keer gezegd."

Schouten stopte begin 2024 vrij plotseling met schaatsen, omdat ze het tijd vond om andere dingen te gaan doen. Nog datzelfde jaar beviel ze van haar zoontje Dirk. In 2025 maakt de Noord-Hollandse haar rentree in het marathonschaatsen en er waren grote plannen, maar die brak ze af toen bleek dat haar zoontje met de nodige medische problemen kampt en extra hulp nodig heeft.

Francesca Lollobrigida

Presentator Jeroen Stekelenburg stelt in de podcast dat Bergsma zeven jaar ouder is dan Schouten. "Maar ik heb wel een kind gebaard", werpt ze tegen, al geeft ze ook toe dat de 35-jarige Italiaanse Francesca Lollobrigida als moeder twee keer goud pakte in Milaan.

Wat nou als ik terugkom?

"Natuurlijk heb ik er een paar keer over nagedacht", erkent Schouten dan over een mogelijke rentree. "Wat nou als ik terugkom?" Wennemars: "Ik ben op mijn 34ste gestopt en heb op mijn 37ste overwogen mijn comeback te maken. Maar ik loop al twee weken achter haar aan en dit gaat de verkeerde kant op. Nu komt er druk op haar. Maak je eigen keuzes."

Daar is Stekelenburg het helemaal mee eens, maar toch wil hij weten of het weleens serieus door haar hoofd speelt. "Natuurlijk", reageert ze. "Hier op de Spelen heb ik er wel over nagedacht. Ik ben redelijk fit en het zou wel een uitdaging zijn. Dat is het meer. Hoe ver zou ik komen? Maar..." Wennemars onderbreekt: "Je weet het nog niet." Schouten: "Nee, ja, nee, ja...."