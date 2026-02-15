Analisten en schaatsiconen Erben Wennemars en Ireen Wüst zijn diep onder de indruk van de prestaties van Femke Kok en Jutta Leerdam op de 500 meter tijdens de Olympische Winterspelen. "Het kon niet beter", vindt Wüst, nadat Wennemars vaststelde dat er sprake was van 'absolute perfectie'.

Leerdam kwam als eerste van de drie Nederlanders in actie op de 500 meter in Milaan. Naast Leerdam en Kok, deed ook Anna Boersma mee namens TeamNL. De olympisch kampioen op de 1000 meter reed 37,15 en voerde daarmee met de voorlopig snelste tijd meteen de druk op bij Kok, die in de slotrit nog in actie moet komen.

De Friezin had echter weinig moeite om onder de tijd van Leerdam te duiken. Na een perfecte opening, vestigde ze met een tijd van 36.49 een nieuw olympisch record. "Absolute perfectie is dit. Echt absolute perfectie, vanaf de eerste meter tot aan de laatste meter, echt geweldig", probeerde Wennemars zijn enthousiasme onder woorden te brengen.

'Echt een fenomeen'

"Het kon niet beter", vult Wüst aan. "Als de druk er zó op staat en je kan het dan doen, dan... nou ja... technisch zo goed, 10.18 openen... haar snelste opening ooit, dan ben je echt een fenomeen. Met deze druk omgaan en het dan zo afmaken, 66 honderdsten verschil op nummer twee, ja...", probeert de schaatsicoon naar woorden te zoeken, terwijl de beelden van Koks rit opnieuw afgespeeld worden.

"Goed weg, mooie tegenstander en gaat meteen goed schaatsen, houdt haar knieën heel goed onder haar lichaam door", geeft Wennemars commentaar terwijl de beelden van Koks rit opnieuw afspelen. "En dan heeft ze dat metertje voorsprong op Erin Jackson, wat ze graag wil hebben, dan kan ze meteen aanhaken. Een hele mooie snelheid van 55 kilometer per uur waarmee ze recht op de binnenbocht afgaat." Wennemars is dan ook zeker: "Dit is de perfecte 500 meter."