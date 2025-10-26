Schaatsiconen Anni Friesinger en Ids Postma hebben twee dochters, van wie Josephine de oudste is. En dat ze snel opgroeit, merkt ook Friesinger. De voormalig topschaatsster heeft dan ook een bijzondere boodschap voor haar dochter.

Josephine reist in haar eentje naar haar vader en stapt daarvoor helemaal alleen in het vliegtuig. Zonder moederlief dus. Maar dat Friesinger niet meegaat, vindt ze helemaal niet erg. Sterker nog: ze is trots op haar dochter, zo laat ze blijken op haar Instagram-story.

Op zondagmiddag deelt Friesinger een foto waarop te zien is dat ze samen met Josephine staat. "Goede vlucht, lieve Josephine", schrijft ze erbij. "Voor een paar dagen alleen naar papa vliegen. Zo snel word je groot en zelfstandig. Ik ben trots op je."

Talentvolle dochters

Twee jaar na hun huwelijk in 2009 kregen Friesinger en Postma hun eerste dochter, Josephine. De inmiddels 14-jarige heeft een jonger zusje van 11, Elisabeth. Beide meiden blijken ook echte talenten op het ijs. Niet op de schaatsbaan zoals hun ouders, maar met een hockeystick in de hand. Ze zijn namelijk fanatieke en getalenteerde ijshockeyspeelsters.

Beide komen ze uit voor EC Red Bull Salzburg, iets wat ze goed afgaat, zo meldde Friesinger eerder op trotse wijze. "Met hun team hebben ze al verschillende medailles gewonnen en worden ze ook geselecteerd voor het nationale elftal." De voormalig olympisch kampioene geniet vanaf de zijlijn volop. "Ze leven hun droom, hebben plezier en werken hard. Het ijs zit ze in het bloed."

Succesvolle ouders

Dat de twee kinderen zich moeiteloos op het ijs bewegen, is niet verrassend met Friesinger en Postma als ouders. De Nederlander Postma won onder meer olympisch goud op de Spelen van Nagano in 1998 en verzamelde daarnaast meerdere wereldtitels. En hun moeder? Die overtreft dat nog eens ruimschoots: de Duitse Friesinger veroverde drie keer olympisch goud, drie wereldtitels allround, één wereldtitel sprint en maar liefst twaalf gouden medailles op de WK afstanden