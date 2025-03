Schaatsicoon baalt licht ondanks 'gouden Oranje-dag' op WK afstanden: 'Dat is mooier op het einde'

Marianne Timmer geniet met volle teugen van de WK afstanden, waar Nederland behoorlijk succesvol is. Na twee dagen staat de teller al op vijf gouden, twee zilveren en een bronzen medaille.

Op de teamonderdelen waren vooral de vrouwen op schot, de ploegenachtervolging en teamsprint werden gewonnen. Bij de mannen werden de sprinters tweede, terwijl de ploegenachtervolging eindigde met een bronzen medaille.

Bijna ging het gruwelijk mis bij gouden schaatsvrouwen op ploegenachtervolging: 'Er zit nog een gat in ook!' Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud reden bij de WK afstanden op de ploegenachtervolging de andere landen helemaal zoek. Nederland won met liefst 2,46 seconden voorsprong op nummer twee Japan de gouden plak. Maar het scheelde weinig of het gouden trio had gefaald.

Puzzel

"Eerlijk gezegd denk ik dat het mooier is om aan het einde van het toernooi te doen", zegt schaatsfenomeen Marianne Timmer in gesprek met Sportnieuws.nl. "Omdat dan de opstellingen wellicht anders waren geweest. Misschien niet, misschien wel. Maar dat lijkt me een hele lastige, ook voor Rintje Ritsma (de bondscoach, red.)."

"Het is altijd een hele puzzel om alle ploegen op de training te krijgen", gaat Timmer verder. In Nederland zijn verschillende commerciële teams met andere belangen. Om automatismen in te slijpen bij de ploegenonderdelen is dan ook lastig. "Wanneer gaat wie welke training doen? En ze moeten toch gezamenlijk optrekken", weet Timmer. "Dat is heel moeilijk, maar ondanks dat was het een hele mooie dag gister."

Drie keer goud

Daarmee doelt ze natuurlijk op de fantastische wereldtitels van Jenning de Boo en Femke Kok op de 500 meter. "De twee sporters van Gerard van Velde hebben het allebei waargemaakt en wat hebben we genoten!"

Alles over WK afstanden

