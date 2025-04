Positieve bondscoach Rintje Ritsma dealt met 'lastige situatie': 'Dat was de eerste jaren anders'

De ploegenachtervolging is in de Nederlandse schaatswereld eigenlijk altijd al onderwerp van gesprek. Zo is er vaak discussie over keuzes, maar bondscoach Rintje Ritsma ziet voldoende lichtpunten. Zo spreekt hij vol lof over de tomeloze inzet van de schaats(st)ers.

Ritsma kijkt dan ook positief terug op het afgelopen schaatsseizoen. "Het ging allemaal soepel", zegt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "We hebben met de ploegen in goed overleg de trainingen kunnen bepalen. Dat was de eerste jaren anders."

Zo liet schaatscoach Jillert Anema in oktober zijn schaatsers van Team Albert Heijn-Zaanlander niet mee trainen met Ritsma op de ploegenachtervolging. "We hebben er met zijn allen wel een weg in gevonden", zegt de bondscoach nu.

Ingewikkeld

Toch blijft het ingewikkeld om gezamenlijk te trainen. "Met een topsportgedachte kun je nooit goed genoeg trainen op een onderdeel. Dus in die zin is het wel een beetje behelpen met het aantal dagen dat beschikbaar is."

Gelukkig gaat het bij de vrouwen altijd goed. Dat resulteerde ook in een gouden medaille voor Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong op de ploegenachtervolging tijdens de WK afstanden. De mannen veroverde brons, maar ook dat voelde als winst voor Ritsma. Hij koos op het onderdeel voor Chris Huizinga, Beau Snellink en Marcel Bosker.

Bijzonder

"Wat Beau en Chris samen doen is wel heel bijzonder. Maar daar moet een derde man bij. Dat zou ook Patrick (Roest, red.) kunnen zijn", aldus Ritsma. "Die twee jongens stonden er ook altijd."

"Chris en Beau willen ook altijd gas geven." Ritsma zelfs wel eens op de rem trappen tijdens de training. "Dan gaan ze bij het inrijden al veel te hard en dan denk ik: bewaar dat voor het hoofdgedeelte van de training. Maar het geeft wel aan hoe zij er instaan. Ze willen zelf ook graag."

De bondscoach bekijkt het positief "Omdat je zo weinig samen traint, moet je eigenlijk alles wel op wedstrijdsnelheid rijden." Binnen de mogelijkheden vind hij dat dat goed is gegaan afgelopen seizoen. Maar het blijft lastig plannen met de teams. "Het is altijd iets voor erbij. Ze zitten er niet altijd op te wachten."

Beluister de podcast met Rintje Ritsma

In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside gaat Rintje Ritsma dieper in op zijn rol als bondscoach, zijn eigen carrière en geeft de voormalig wereldkampioen zijn kijk op het hedendaagse schaatsen. Verder beantwoordt de openhartige Ritsma enkele lastige stellingen en dilemma's over onder meer Jutta Leerdam, Angel Daleman en Irene Schouten. . Beluister hieronder de volledige podcast of check in via Spotify.