De beste schaatsers ter wereld zijn in Salt Lake City (Utah) voor de eerste World Cup van het seizoen. Daar wordt al voorzichtig gesproken over de records die mogelijk gaan sneuvelen. Voormalig schaatskampioen Erben Wennemars legt uit hoe dat zit.

De wereldrecords bij de mannen zijn op de 10 kilometer na allemaal gereden in de Utah Olympic Oval. Bij de vrouwen zijn zelfs alle records aangescherpt in Salt Lake City. De verwachtingen zijn hooggespannen dus voor het openingsweekend van het olympisch seizoen. Maar waarom worden juist alle snelle tijden gereden in Utah en niet in Heerenveen?

Alles draait om hoogte

Schaatstempel Thialf ligt amper boven zeeniveau. Hoe anders is dat in Salt Lake City, waar op meer dan 1400 meter hoogte wordt geschaatst. "Met een hele droge lucht", vertelt voormalig wereldkampioen en huidig schaatsanalist Wennemars bij de NOS. "Dat zorgt ervoor dat je supersnelle omstandigheden hebt. En dat betekent misschien wel wereldrecords", denkt hij.

Wordt er bijvoorbeeld voor het eerst onder de zes minuten geschaatst bij de mannen op de 5000 meter? Nu is dat nog in handen van de Zweed Nils van der Poel. Geschaatst in 2021 in - jawel - de hal in Salt Lake City. "We hebben nu twee giganten die dat kunnen: Metodej Jílek en Davide Ghiotto", verwacht Wennemars. De Tsjech Jílek reed onlangs nog een wereldrecord op de 3000 meter. Ook dat gebeurde in de Utah Olympic Oval.

World Cup in Salt Lake City

Vrijdagnacht (Nederlandse tijd) begint het schaatsgeweld op hoogte. Te beginnen met de 3000 meter voor vrouwen. Daar komen de Nederlanders Joy Beune, Marijke Groenewoud, Bente Kerkhoff en Elisa Dul in actie. Daarna zijn alle ogen gericht op Jílek en Ghiotto, die de 5000 meter aanvliegen. Chris Huizinga, Marcel Bosker en Jorrit Bergsma zijn de Nederlandse troeven.

Op de 1000 meter voor vrouwen zijn twee rechtstreekse Nederlandse onderonsjes, met Jutta Leerdam tegen Femke Kok als absoluut hoogtepunt. Bij de mannen neemt wereldkampioen Joep Wennemars het op de dubbele sprint op tegen thuisfavoriet Jordan Stolz. Ook Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Tim Prins komen in actie.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de laatste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud blikt oud-topschaatsster Marianne Timmer vooruit op de aankomende World Cup in Salt Lake City. Beluister 'm hieronder.