Is het schaatsen wel internationaal genoeg? Dat vroeg presentator Humberto Tan zich af tijdens de uitzending van RTL Tonight op zondag. Erben Wennemars had daar het zijne over te zeggen.

"Ik ben best wel positief over het schaatsen", zo stak het schaatsicoon af. "We zijn er altijd heel kritisch op van 'ja, het is niet internationaal genoeg. Wordt er wel genoeg naar gekeken?'", zo vervolgde Wennemars.

'Grote internationale sport'

Volgens de voormalig topschaatser staat de sport er juist goed op over de hele wereld. "Schaatsen is een hele grote internationale sport. Het is op de Winterspelen de meest internationale sport die er eigenlijk is. Als je kijkt, hebben we veel goede schaatsers uit Azië, China, Korea, Japan. Uit Amerika en Canada komen ook veel goede schaatsers vandaan."

Wennemars vervolgde: "En dan is het altijd de vraag of het wel internationaal genoeg is, want we winnen altijd". Dat is echter niet waar volgens de bronzen olympiër van 2006. "Want als je nu ook kijkt, uit wat voor landen er kanshebbers zijn, dan staat schaatsen er super goed voor. Het is echt een beeld dat iedere keer maar gevormd wordt van 'ja, het is geen grote sport'. Maar dat is het wel. Dit is een typisch Nederlands gesprek."

Langlaufen

Het schaatsicoon gaf vervolgens een voorbeeld van een andere sport. "Het langlaufen bijvoorbeeld. Dat wordt in een paar landen gedaan. Het zijn maar een paar landen die daar uberhaupt aan meedoen. In Noorwegen hebben ze een man die wint daar 8 á 9 keer goud. Denk je dat ze daar klagen over de internationale status van de sport? Nee, totaal niet. Ze zijn blij dat ze winnen."

"Ieder land heeft zo zijn favoriete sport, maar dat wil niet zeggen dat je niet moet kijken om het internationaler te maken qua aandacht", zo besloot Wennemars.