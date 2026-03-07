Nog steeds is de discussie over het gedrag van schaatsicoon Erben Wennemars bij de Olympische Winterspelen niet gaan liggen. Een olympisch kampioen schreef er dit weekend bijvoorbeeld nog een stevige column over. Maar wat gebeurde er precies? Wat zei Wennemars bijvoorbeld tegen de man van wie hij de bril brak?

Tijdens de olympische 1500 meter was Wennemars in Milaan getuige van de rit van zijn zoon Joep Wennemars. Eerder tijdens de Spelen werd de rit van Wennemars op de 1000 meter verprutst door zijn Chinese tegenstander, Lian Ziwen. Die hinderde Wennemars, waardoor die tijd verloor en geen medaille pakte (5e).

Kapotte bril

Op de 1500 meter was Joep Wennemars uit op sportieve wraak. Die leek er te komen, want hij gleed over de eindstreep in een nieuw olympisch record. Pa Erben Wennemars ging op de tribune totaal uit zijn plaat. Hij schoot op een official af, omhelsde de beste man en deed dat zo onstuimig, dat diens bril kapot ging. Overigens doken er nog drie man onder de tijd, zodat Wennemars vierde werd.

Maar hoe ging het nou verder tussen Wennemars en de official? Een reconstructie van de Noorse krant Aftenposten biedt uitkomst. De journalist zat namelijk in hetzelfde persvak als Erben Wennemars en zag (en hoorde) alles gebeuren.

Reconstructie

"Olympisch record", schrijft de journalist. "Het leek inderdaad echt de winnende tijd te worden. De juichende Erben Wennemars wilde zijn stoel weer opzoeken, waarbij hij onderweg tegen een official botste. Het leek een heel aardige official. Maar hij werd bitterder dan een citroen, toen hij na de botsing een gebroken bril had. Wennemars schreeuwde naar de medewerker: "Ik geef je 1000 dollar!" Hij stond erop een nieuwe bril te kopen voor de man."

Hij schrijft verder: "Daarna verschool Wennemars zich achter een hek en bekeek hij het sportieve drama met pluggen in zijn oren. Hij zonk steeds dieper weg in zijn stoel na elk paar dat op het ijs kwam. Want zijn zoon won niet. Hij werd vierde. Dat is de ergste plek die je kan hebben bij de Olympische Spelen."

Jacques Brinkman

Voormalig tophokcyer Jacques Brinkman (tweevoudig olympisch kampioen) schreef dit weekend in zijn column voor De Telegraaf over Wennemars. "Nederigheid siert een topsporter. Ook ná de carrière. Misschien wel juist dan", schrijft Brinkman.