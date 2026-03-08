Jake Paul ontving eerder dit weekend woedende reacties nadat hij een reeks beelden op zijn socials zette. De boksende verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam poseerde namelijk met dieren die hij zelf als jager had neergeschoten. Presentator Humberto Tan vindt er het zijne van.

Tan besprak de situatie rondom Paul op zondagavond in de talkshow RTL Tonight. "Jake Paul heeft met zijn laatste Instagram-post behoorlijk wat mensen boos gemaakt door foto's en video's te delen van zijn jachtrofeeën", zo stak de presentator af. "Allemaal dode dieren. Een doodgeschoten hert, met veel bloed rondom de bek. Dode eenden", zo somde hij op.

Traditie?

Tan vroeg zich hardop af of dit normaal gedrag is voor Amerikanen. "Kijk, er zijn jagers. Maar het zo op foto's laten zien... Hoort dit bij de traditie van de Amerikanen?", zo vroeg hij aan Amerika-deskundige Michiel Vos.

"In Nederland denken we misschien bij de jacht aan een man met een dubbele achternaam en een keurig jachtloopgeweer", zo begon Vos. "In Amerika hoort het jagen er toch wel een soort van bij. Je kunt heel makkelijk een vergunning krijgen en dan kun je gewoon jagen. Het is daar dus iets gewoner dan hier in Nederland."

Ondanks dat het jagen redelijk genormaliseerd is in de Verenigde Staten, vindt ook Vos het zijne van de actie van Paul. "Hij gaat wel ver, met zijn 'trophy-shots'."

"Dat je er zo mee te koop loopt. Dat gaat een beetje ver", zo besloot de Amerika-deskundige.

'Sindsdien ben ik dol op jagen'

Paul deelde op zaterdag de beelden van de dieren waarop hij had gejaagd. "15 jaar geleden nam mijn vader mij voor het eerst mee op jacht en zo schoot ik op mijn achtste al een hert (buck) in Ohio. Sindsdien ben ik dol op jagen, de natuur en het buitenleven. Dat is ook de belangrijkste reden waarom ik Paul Reserve heb gekocht. Het was een enorm succesvol jachtseizoen met duiven, eenden, een alligator en herten, en de volledige jachtvideo staat nu live op YouTube", zo las het bijschrift.

Volgens Paul is jagen geen wreedheid, maar helpt het om overpopulaties van herten in de Verenigde Staten te reguleren en ecosystemen in balans te houden. Het vlees wordt gebruikt en gedoneerd aan mensen en opvanglocaties.

Industrie

Paul vergelijkt ethische jacht met vleesproductie in de industrie. "Een wild hert leeft zijn hele leven in vrijheid", meende hij. "Een goed geplaatst schot is een van de snelste en meest humane sterfwijzen die een dier in de natuur kan hebben. Veel sneller dan langzaam sterven door honger, ziekte of roofdieren."

De post kreeg veel reacties. Sommige volgers geven hem bijval en steunen zijn argumenten over natuurbeheer. Anderen reageerden boos of zeiden 'unfollow' vanwege de beelden en jachtpraktijken.

Waarschuwing: heftige beelden