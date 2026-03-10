Voormalig topschaatser Erben Wennemars was tijdens de Olympische Spelen het middelpunt van de nodige ophef door zijn reactie op de 1500 meter van zijn zoon Joep. De tweevoudig wereldkampioen sprint kreeg nogal wat over zich heen, maar kan daar wel om lachen.

Wennemars senior ging tijdens de olympische 1500 meter volledig uit zijn plaat toen zoon Joep een sterke race afleverde. De schaatser van Team Essent brak in zijn rit het olympisch record en zette de op dat moment snelste tijd neer. Zijn vader leefde uitbundig mee en vierde het optreden van zijn zoon, die desondanks net naast een medaille greep, op een opmerkelijke manier.

De camera's in de schaatshal van Milaan legden vast hoe Erben Wennemars een vrijwilliger op de tribune een kus gaf en bij een knuffel met diezelfde man sloopte hij ook nog zijn bril. De beelden riepen nogal wat reacties op, zowel positief als negatief.

'Toen had je het moeten weten'

Wennemars (50) kan er inmiddels ook wel weer om lachen. Dat blijkt in de NOS Schaatspodcast, waar hij te gast was na de WK sprint en allround in Heerenveen. Daar schoof ook de Noorse bondscoach Bjarne Rykkje aan en tijdens de podcast kwam het afscheid van verslaggever Bert Maalderink ter sprake.

De journalist was tientallen jaren aanwezig bij het schaatsen en staat erom bekend dat hij de Nederlanders tijdens zijn interviews vaak uitdaagt, maar de Noorse oud-schaatser Rykkje had daar zelf geen last van. "Dat viel wel mee, hij was altijd vrij goed voor de buitenlanders. Het is altijd prima gegaan."

Presentator Sebastiaan Timmerman herinnert Wennemars vervolgens aan een bijzonder moment met Maalderink: "Jij gaf hem ooit een kus toen je wereldkampioen werd in Nagano, live op tv." Dat geeft de voormalig toprijder de kans om nog even de draak te steken met zijn actie in Milaan. "Toen had je het moeten weten dat ik iedereen een kus geef als ik blij ben", reageert hij met een knipoog. Het levert een hoop gelach op.