Voormalig topschaatser Erben Wennemars schuift regelmatig aan bij de talkshow RTL Tonight. Zo was hij ook zondagavond weer van de partij. Het schaaticoon nam echter iets te lang het woord, waardoor de presentator moest ingrijpen.

Het gebeurde toen Wennemars vertelde hoe hij afgelopen weekend naar Milaan was afgereisd om te kijken hoe het ervoor staat bij de organisatie van de Olympische Winterspelen, die daar over enkele dagen van start gaat. Tijdens zijn bezoek aan de Italiaanse stad kwam hij Mark Messer, de ijsmeester van de schaatsbaan, tegen.

IJs voor de Nederlanders

Het schaatsicoon had een belangrijke vraag voor Messer. "Mark, ga je speciaal ijs maken voor de Nederlanders?". Deze vraag had alles te maken met een schaatsrelletje van de vorige editie van de Olympische Winterspelen, toen TeamNL invloed op de ijsmeester probeerde uit te oefenen.

Wennemars vertelde vervolgens het een en ander over de situatie rondom Messer. "Hij is dé ijsmeester die als sinds 1988 ijs maakt voor de Olympische Spelen. En wij Nederlanders zijn altijd aan het klagen. Want komt er wel goed ijs? En uiteindelijk heeft hij iedere keer gewoon fantastisch ijs neergelegd."

Koud ijs

Het schaatsicoon vervolgde: "Vier jaar geleden was er enorme commotie. Wij Nederlanders willen graag op koud ijs". Maar vanaf toen begon Wennemars alsmaar harder te gaan over het 'harde ijs'. "Wij willen echt koud ijs. Als het ijs -10 graden is, dan is het nog harder. En als je zacht ijs hebt, heb je veel meer grip. Maar met hard ijs heb je meer glij. En dan is het ook nog afhankelijk van de luchtvochtigheid in de hal. Want als je vocht in de hal hebt, dan slaat dat neer op het ijs. Je wil glad, glimmend ijs. Dus eigenlijk een diepvries op kamertemperatuur."

Ingrijpen

Ondertussen grijpt presentator Beau van Erven Dorens in. De uitleg van Wennemars neemt zo veel tijd in beslag, dat er minder tijd over is om over de geplande onderwerpen te praten. "Het Epstein-onderwerp is zojuist komen te vervallen dames en heren", grapt de presentator. "Want we moeten het over het ijs hebben."

Vervolgens breekt Wennemars weer in. "Nee, maar dit is heel interessant", zegt het schaatsicoon, waarna hij vrolijk verder gaat met zijn verhaal. "Dus vier jaar geleden zei Nils van de Poel (Zweedse langebaanschaatser, Red.) dat de Nederlanders het ijs wilden beïnvloeden. Dat was competitievervalsing. Dus toen was er een enorme rel over het ijs.

Toen greep Van Erven Dorens opnieuw in. "Erben, kijk me aan. Ik heb een andere vraag", zei hij, om het gesprek weer terug naar het draaiboek te sturen. Met succes: daarna liep de uitzending weer volgens planning.

