Erben Wennemars is al een tijdje erg druk bezig met de verbouwing van zijn droomhuis in Zwolle. Als echte doe-het-zelver steekt het schaatsicoon voornamelijk zelf zijn handjes uit de mouwen. Dinsdag was hij echter aan het werk in een heel ander huis. Hij was samen aan het klussen met oud-topvoetballer Jaap Stam.

De 50-jarige Wennemars kocht enkele maanden geleden met zijn vrouw Renate een nieuw droomhuis. Daarvoor verhuisden de twee van Dalfsen naar Zwolle. De afgelopen weken was de voormalig topschaatser erg druk om het nieuwe stulpje zo goed mogelijk op te knappen. Daarvan deelde hij geregeld beelden op sociale media. Die zal ook Jaap Stam hebben gezien, want beide oud-sporters besloten op de vroege dinsdagochtend om samen aan de slag te gaan.

'Het ouderwetse sloopwerk'

"Altijd lekker om even de frustratie weg te werken", schrijft Stam bij een video op Instagram. "Onder toeziend oog van collega bouwdeskundige Erben Wennemars liep het weer ouderwets gesmeerd."

Het lijkt erop dat de voormalig mandekker ook bezig is met de verbouwing van zijn huis. "Jaap wat ben je aan het doen? Verhuizen met Jaap is dit", zegt Wennemars tegen zijn kluskameraad. "Het ouderwetse sloopwerp", grapt Stam die met bruut geweld een kast aan het slopen in. Wellicht slaan de twee oud-sporters wel vaker de handen ineen. "Ons eigen klusbedrijf Wennemars-Stam, als je hulp nodig hebt", zo ziet Stam wel zitten.

Ook Wennemars heeft door dat zijn vriend nogal lomp bezig is geweest. "Met donder en geweld", verwijst hij naar Stam. Toch lijkt er ook een probleem op de loer te liggen. De betreffende kast is immers kort en klein geslagen. "Hoe gaan we die kast zometeen weer in elkaar zetten", vraagt Wennemars. Gelukkig blijkt Stam enkel in ideeën te denken. "Die kast ehm, met een beetje plamuur kom je heel ver."

Operatie

Wennemars blijft dus maar doorklussen en dat is een goed teken na de roerige periode die hij achter de rug heeft. Enkele maanden geleden werd hij namelijk getroffen door een herseninfarct. Hij was er gelukkig op tijd bij en werd goed geholpen in het ziekenhuis, waardoor hij er geen blijvende schade aan overgehouden heeft. Uit onderzoek bleek wel dat er een gaatje in zijn hart zat. Daaraan werd de 50-jarige geopereerd.