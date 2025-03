Schaatsicoon genoot van emotionele dag op WK afstanden: 'Die uitspattingen heeft Joep Wennemars echt van zijn vader'

De derde dag op de WK afstanden in Hamar was er een vol emotie. Dat zag ook schaatsicoon Marianne Timmer. Zij genoot van het Nederlandse succes, met als hoogtepunt de verrassende wereldtitel van Joep Wennemars.

Die versloeg tegen alle verwachtingen in Jenning de Boo en Jordan Stolz op de 1000 meter. "Dat was natuurlijk geweldig", zegt oud-topschaatsster Timmer in gesprek met Sportnieuws.nl. "En dan ook die beelden met zijn vader Erben..."

Erben Wennemars kan tranen niet bedwingen na wereldtitel van zoon Joep: 'Papa! Jaa!' Joep Wennemars zorgde zaterdagmiddag voor misschien wel de mooiste race op de WK afstanden. Hij won sensationeel goud op de 1000 meter, onder toeziend oog van zijn vader Erben. Pa Wennemars was zichtbaar emotioneel en dat werd alleen maar meer toen zijn zoon hem juichend in de armen viel.

Na zijn zege vloog Joep zijn vader in de armen. Beiden waren in tranen. Timmer kent Erben nog goed uit zijn tijd als schaatskampioen. "Wij kwamen echt op in 1997 en 1998. Ik zie wel vergelijkingen in die blijdschap en die emotie bij de familie Wennemars."

'Dat heeft hij niet van een vreemde'

"Het straalt er echt vanaf. Die lach en die sprongen van blijdschap, dat heeft hij echt van zijn vader", aldus Timmer. "Erben deed dat vroeger ook. Dat heeft Joep dus niet van een vreemde."

Tekst gaat verder onder de video

Joep had op de NK afstanden al boven zichzelf uitgestegen, zag Timmer. Toen werd hij in een tijd van 1.07,23 tweede. "Hij weet nu dat het kan. Heel lekker om zo het olympisch seizoen in te gaan."

Joep Wennemars na wereldtitel open over zware tijd: 'Ik heb zo lang mijn bek gehouden' Joep Wennemars verrastte zaterdag vriend en vijand met zijn wereldtitel op de 1000 meter op de WK afstanden in Hamar. Na een zware start van het seizoen is hij blij met de goede afloop 'na al dat gedoe'. "Het is een gekke gewaarwording."

Femke Kok

Bij de vrouwen genoot Timmer ook van Femke Kok op de 1000 meter. Die pakte het zilver. Het goud ging naar Miho Takagi en het brons naar Jutta Leerdam. De oud-schaatsster denkt dat Kok nog beter kan op het onderdeel. "Het lijkt erop dat het nog een beetje behouden is. Ik denk dat er meer in zit."

Femke Kok 'kotsmisselijk' aan de start op WK afstanden: 'Dat voelt niet lekker' Femke Kok zorgde zaterdag voor een verrassing op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar. Ze pakte het zilver achter Miho Takagi en voor een teleurgestelde Jutta Leerdam. En dat terwijl ze niet eens helemaal fit was.

"Wat een mooie dag schaatsen", besluit ze. Ze kijkt ook uit naar de laatste dag met de 1500 meters bij de mannen en vrouwen, de 10.000 meter mannen en de massastart vrouwen.

Loting slotdag WK afstanden: Joy Beune, Marijke Groenewoud en Kjeld Nuis jagen op goud De WK afstanden worden zondag afgesloten. Nog vier schaatsafstanden staan op het programma, terwijl Nederland zes van de vorige twaalf evenementen won. Vervolgen onder meer Kjeld Nuis, Marijke Groenewoud en Joy Beune de goudjacht?

