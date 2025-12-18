Het was woensdag een bijzondere avond voor Ireen Wüst. De legendarische schaatsster werd tijdens het NOC*NSF Sportgala in het zonnetje gezet en kreeg een prachtige beloning. Ze won de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs vanwege haar imponerende loopbaan. En daar moet je volgens de schaatslegende een beetje een 'verslaving' voor hebben.

De prijzenkast van Wüst moet werkelijk gigantisch zijn. Ze schreef historie door op vijf achtereenvolgende Olympische Winterspelen goud te winnen en zegevierde op tig EK's en WK's. Het leverde haar een aantal jaar na het beëndigen van haar loopbaan nu dus een ereprijs op.

Wijze lessen van Wüst

Toen ze de prijs van haar voorganger Ruud Gullit in ontvangst nam op Papendal, had ze nog wat wijze woorden over voor de aanwezige topsporters tijdens het gala. "Geniet, want topsporter zijn is het allermooiste beroep dat er bestaat. Ik weet het nu." En ze had nog een les. "Een wereldtitel bepaalt niet wat je bent. Dat is heel mooi, maar je bent veel meer."

Te weinig genoten

De woorden van Wüst waren niet toevallig gekozen. Zeker haar passage over het genieten tijdens je carrière, want daar ontbrak het bij Wüst soms aan. "Dat heb ik zeker te weinig gedaan", stelt ze bij de NOS. "Mijn moeder zei het vaak, maar ik was toch altijd bezig met 'deze wereldtitel is binnen, op naar de volgende.'" Nu kijkt zer er anders naar. "Met terugwerkende kracht geniet ik er extra van."

Presentatrice Dione de Graaff wilde dolgraag meer weten over de gedachtegang van Wüst. Want topsporter worden en aan de top blijven, moet dat een beetje voelen als een verslaving? "Je mot ook een beetje gek zijn om het te doen", denkt de schaatslegende. "Winnen is ook verslavend, en elke dag de beste versie van jezelf zijn."

Nooit de perfecte race

Wat volgt is een bijzondere verklaring van de ex-schaatsster. "Het is denk ik verslavend omdat ik nooit denk dat ik de perfecte race heb gereden. Altijd kan het beter, altlijd kun je zelf de lat hoger leggen. Die puzzel continu leggen, dat is wel een klein beetje verslavend."