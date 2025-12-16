Tsjechische topschaatsster Martina Sablikova ging jarenlang de strijd aan met Ireen Wüst op het ijs. Maar de komende Olympische Spelen zullen er anders uitzien voor de 38-jarige. Dat is wel even wennen voor Sablikova.

Sablikova heeft zich geplaatst voor de Winterspelen van Milaan in februari, de zesde Spelen in haar carrière. Ze is ontzettend trots dat ze daar nog een keer mag schitteren voordat ze afscheid neemt van de sport. Het zal erg bijzonder worden voor de topschaatsster.

In aanloop naar de Spelen merkt ze al dat deze anders zijn dan voorheen. "Ik ervaar nu eigenlijk de tegenovergestelde rol van twintig jaar geleden, toen ik doorbrak en de oudere meiden versloeg", schrijft ze op Instagram.

Opluchting

Ze plaatste zich bij de kwalificatie als laatste voor de Winterspelen in Milaan. "Ik ben al heel lang niet meer zo nerveus geweest als vandaag. Ik heb de laatste drie ronden helemaal niet goed geschaatst. Maar uiteindelijk was het gelukkig genoeg voor de zesde plaats, waar ik erg blij mee ben."

"Zoals ik het nu heb berekend, zou het qua punten goed voor me moeten uitpakken. Dat is een enorme opluchting voor me", aldus de schaatsster die al drie keer olympisch goud won op de 3000 en 5000 meter. "Ik wilde op beide onderdelen op de Olympische Spelen meedoen en nu lijkt het erop dat het gaat lukken. Dat is mijn doel voor dit jaar."

Ze zal haar oude rivaal niet meer tegenkomen op het ijs. Na de Spelen van 2022 nam Wüst afscheid van haar sportcarrière. De Nederlandse werd in totaal zes keer olympisch kampioen. Een gouden medaille op de 5000 meter ontbreekt. Ze werd in 2014 in Sotsji wel tweede op die afstand achter Sablikova.

OKT

De olympische tickets moeten in Nederland nog verdeeld worden. De schaatstop strijdt tussen kerst en oud en nieuw om een plek op de Spelen.

